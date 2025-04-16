Николаев (адрес не указан)
Доступно в 128 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Фурадонин таблетки 100 мг №20
Олайнфарм
130,23
Экономия при брони: -11,69 грн
Аптека
Николаев, ул. Корабелов, 14-В
2.7 км
Фурадонин таблетки 100 мг №20
Олайнфарм
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Фурадонин таблетки 100 мг №20
Олайнфарм
126,00 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Фурадонин таблетки 100 мг №20
Олайнфарм
132,90
Экономия при брони: -8,17 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Фурадонин таблетки 100 мг №20
Олайнфарм
Мед-сервис
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
Фурадонин таблетки 100 мг №20
Олайнфарм
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Фурадонин таблетки 100 мг №20
Олайнфарм
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Фурадонин таблетки 100 мг №20
Олайнфарм
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Фурадонин таблетки 100 мг №20
Олайнфарм
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Фурадонин таблетки 100 мг №20
Олайнфарм
127,10
Экономия при брони: -1,20 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Фурадонин таблетки 100 мг №20
Олайнфарм
132,99
Экономия при брони: -11,52 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Фурадонин таблетки 100 мг №20
Олайнфарм
134,49
Экономия при брони: -13,02 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Фурадонин таблетки 100 мг №20
Олайнфарм
127,10
Экономия при брони: -1,20 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Фурадонин таблетки 100 мг №20
Олайнфарм
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Фурадонин таблетки 100 мг №20
Олайнфарм
127,10
Экономия при брони: -1,20 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Фурадонин таблетки 100 мг №20
Олайнфарм
127,10
Экономия при брони: -1,20 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Фурадонин таблетки 100 мг №20
Олайнфарм
133,99
Экономия при брони: -10,52 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Фурадонин таблетки 100 мг №20
Олайнфарм
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Фурадонин таблетки 100 мг №20
Олайнфарм
133,01
Экономия при брони: -14,13 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Фурадонин таблетки 100 мг №20
Олайнфарм
130,83
Экономия при брони: -6,21 грн