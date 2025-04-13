Киев
Фурадонин (Furadoninum)

Фурадонин (Furadoninum)

Харьков (адрес не указан)
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Доступно в 415 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 36 мин
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
Фурадонин таблетки 100 мг №20
Олайнфарм
119,94 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
Фурадонин таблетки 100 мг №20
Олайнфарм
117,04 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 8/10
0.7 км
Фурадонин таблетки 100 мг №20
Олайнфарм
126,10 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Фурадонин таблетки 100 мг №20
Олайнфарм
122,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Фурадонин таблетки 100 мг №20
Олайнфарм
130,18
Экономия при брони: -8,29 грн
121,89 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 36 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Фурадонин таблетки 100 мг №20
Олайнфарм
118,20 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
0.9 км
Фурадонин таблетки 100 мг №20
Олайнфарм
122,20 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
Фурадонин таблетки 100 мг №20
Олайнфарм
112,94 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Фурадонин таблетки 100 мг №20
Олайнфарм
135,10
Экономия при брони: -12,69 грн
122,41 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Фурадонин таблетки 100 мг №20
Олайнфарм
127,10
Экономия при брони: -0,20 грн
126,90 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Фурадонин таблетки 100 мг №20
Олайнфарм
119,38 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Фурадонин таблетки 100 мг №20
Олайнфарм
127,10
Экономия при брони: -0,20 грн
126,90 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Фурадонин таблетки 100 мг №20
Олайнфарм
125,76 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Фурадонин таблетки 100 мг №20
Олайнфарм
118,36 грн
Первая аптека
Открыто
Закроется через 36 мин
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Фурадонин таблетки 100 мг №20
Олайнфарм
118,04 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Фурадонин таблетки 100 мг №20
Олайнфарм
118,76 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Фурадонин таблетки 100 мг №20
Олайнфарм
127,10
Экономия при брони: -0,20 грн
126,90 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Фурадонин таблетки 100 мг №20
Олайнфарм
119,86 грн
Аптека низкие цены №1
Открыто
Закроется через 36 мин
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Фурадонин таблетки 100 мг №20
Олайнфарм
114,56 грн
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Фурадонин таблетки 100 мг №20
Олайнфарм
123,70 грн
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