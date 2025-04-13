Харьков (адрес не указан)
Доступно в 415 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 36 мин
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
Фурадонин таблетки 100 мг №20
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Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
Фурадонин таблетки 100 мг №20
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Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 8/10
0.7 км
Фурадонин таблетки 100 мг №20
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Фурадонин таблетки 100 мг №20
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Фурадонин таблетки 100 мг №20
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130,18
Экономия при брони: -8,29 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 36 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Фурадонин таблетки 100 мг №20
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Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
0.9 км
Фурадонин таблетки 100 мг №20
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Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
Фурадонин таблетки 100 мг №20
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Фурадонин таблетки 100 мг №20
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135,10
Экономия при брони: -12,69 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Фурадонин таблетки 100 мг №20
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127,10
Экономия при брони: -0,20 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Фурадонин таблетки 100 мг №20
Олайнфарм
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Фурадонин таблетки 100 мг №20
Олайнфарм
127,10
Экономия при брони: -0,20 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Фурадонин таблетки 100 мг №20
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Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Фурадонин таблетки 100 мг №20
Олайнфарм
Первая аптека
Открыто
Закроется через 36 мин
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Фурадонин таблетки 100 мг №20
Олайнфарм
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Фурадонин таблетки 100 мг №20
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Фурадонин таблетки 100 мг №20
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127,10
Экономия при брони: -0,20 грн
Аптека 9-1-1
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Фурадонин таблетки 100 мг №20
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Аптека низкие цены №1
Открыто
Закроется через 36 мин
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Фурадонин таблетки 100 мг №20
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Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Фурадонин таблетки 100 мг №20
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