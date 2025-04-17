Киев
Фурадонин (Furadoninum)

Фурадонин (Furadoninum)

Чернигов (адрес не указан)
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Доступно в 98 аптеках в Чернигов
Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Фурадонин таблетки 100 мг №20
Олайнфарм
129,40
Экономия при брони: -2,50 грн
126,90 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Фурадонин таблетки 100 мг №20
Олайнфарм
117,00 грн
Біла ромашка
Открыто
Закроется в 22:00
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Фурадонин таблетки 100 мг №20
Олайнфарм
129,44
Экономия при брони: -3,88 грн
125,56 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Фурадонин таблетки 100 мг №20
Олайнфарм
117,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Фурадонин таблетки 100 мг №20
Олайнфарм
127,10
Экономия при брони: -0,20 грн
126,90 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Фурадонин таблетки 100 мг №20
Олайнфарм
129,40
Экономия при брони: -2,50 грн
126,90 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Фурадонин таблетки 100 мг №20
Олайнфарм
134,30
Экономия при брони: -9,91 грн
124,39 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Фурадонин таблетки 100 мг №20
Олайнфарм
126,90 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Фурадонин таблетки 100 мг №20
Олайнфарм
123,32 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Фурадонин таблетки 100 мг №20
Олайнфарм
133,11
Экономия при брони: -7,18 грн
125,93 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Фурадонин таблетки 100 мг №20
Олайнфарм
114,96 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Фурадонин таблетки 100 мг №20
Олайнфарм
127,10
Экономия при брони: -0,20 грн
126,90 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Фурадонин таблетки 100 мг №20
Олайнфарм
115,70 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Фурадонин таблетки 100 мг №20
Олайнфарм
130,80
Экономия при брони: -14,21 грн
116,59 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Фурадонин таблетки 100 мг №20
Олайнфарм
126,90 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Фурадонин таблетки 100 мг №20
Олайнфарм
115,14 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Фурадонин таблетки 100 мг №20
Олайнфарм
131,32
Экономия при брони: -12,11 грн
119,21 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Фурадонин таблетки 100 мг №20
Олайнфарм
118,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Фурадонин таблетки 100 мг №20
Олайнфарм
134,10
Экономия при брони: -9,42 грн
124,68 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Фурадонин таблетки 100 мг №20
Олайнфарм
117,00 грн
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