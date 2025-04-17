Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 98 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Фурадонин таблетки 100 мг №20
Олайнфарм
129,40
Экономия при брони: -2,50 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Фурадонин таблетки 100 мг №20
Олайнфарм
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Фурадонин таблетки 100 мг №20
Олайнфарм
129,44
Экономия при брони: -3,88 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Фурадонин таблетки 100 мг №20
Олайнфарм
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Фурадонин таблетки 100 мг №20
Олайнфарм
127,10
Экономия при брони: -0,20 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Фурадонин таблетки 100 мг №20
Олайнфарм
129,40
Экономия при брони: -2,50 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Фурадонин таблетки 100 мг №20
Олайнфарм
134,30
Экономия при брони: -9,91 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Фурадонин таблетки 100 мг №20
Олайнфарм
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Фурадонин таблетки 100 мг №20
Олайнфарм
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Фурадонин таблетки 100 мг №20
Олайнфарм
133,11
Экономия при брони: -7,18 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Фурадонин таблетки 100 мг №20
Олайнфарм
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Фурадонин таблетки 100 мг №20
Олайнфарм
127,10
Экономия при брони: -0,20 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Фурадонин таблетки 100 мг №20
Олайнфарм
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Фурадонин таблетки 100 мг №20
Олайнфарм
130,80
Экономия при брони: -14,21 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Фурадонин таблетки 100 мг №20
Олайнфарм
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Фурадонин таблетки 100 мг №20
Олайнфарм
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Фурадонин таблетки 100 мг №20
Олайнфарм
131,32
Экономия при брони: -12,11 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Фурадонин таблетки 100 мг №20
Олайнфарм
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Фурадонин таблетки 100 мг №20
Олайнфарм
134,10
Экономия при брони: -9,42 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Фурадонин таблетки 100 мг №20
Олайнфарм