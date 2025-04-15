Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 206 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Мезатон раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Мезатон капли глазные 25 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
133,20 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Мезатон раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 28 мин
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Мезатон раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 28 мин
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Мезатон капли глазные 25 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
115,42
Экономия при брони: -5,95 грн
Мезатон раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
165,50 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 28 мин
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Мезатон капли глазные 25 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
130,95
Экономия при брони: -14,24 грн
Мезатон раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
165,50 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 28 мин
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Мезатон раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Открыто
Закроется через 58 мин
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Мезатон капли глазные 25 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
133,20 грн
Мезатон раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 28 мин
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Мезатон капли глазные 25 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
126,00
Экономия при брони: -18,00 грн
Мезатон раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
144,02
Экономия при брони: -1,02 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Мезатон раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 28 мин
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Мезатон капли глазные 25 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
126,00
Экономия при брони: -15,00 грн
Мезатон раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
28,80
Экономия при брони: -1,80 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Мезатон капли глазные 25 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
133,20 грн
Мезатон раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Мезатон капли глазные 25 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 28 мин
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Мезатон капли глазные 25 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
129,33
Экономия при брони: -6,19 грн
Мезатон раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
146,90
Экономия при брони: -4,91 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 28 мин
Запорожье, просп. Соборный, 144
2.8 км
Мезатон раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Мезатон раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Мезатон капли глазные 25 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Мезатон раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 28 мин
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Мезатон капли глазные 25 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
140,99
Экономия при брони: -15,41 грн
Мезатон раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
165,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 58 мин
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Мезатон капли глазные 25 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
137,83
Экономия при брони: -16,48 грн
Мезатон раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
116,06
Экономия при брони: -8,22 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Мезатон капли глазные 25 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
139,44
Экономия при брони: -19,47 грн
Мезатон раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
165,50 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Мезатон раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Мезатон капли глазные 25 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
133,20 грн