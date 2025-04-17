Винница (адрес не указан)
Доступно в 97 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Мезатон капли глазные 25 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
139,28
Экономия при брони: -18,38 грн
Мезатон раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
141,40 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Мезатон капли глазные 25 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Мезатон раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Мезатон капли глазные 25 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
133,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Мезатон капли глазные 25 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
139,32
Экономия при брони: -20,71 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Мезатон капли глазные 25 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Мезатон раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Мезатон капли глазные 25 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
133,20 грн
Мезатон раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
141,40 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Мезатон капли глазные 25 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
133,20 грн
Мезатон раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
141,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Мезатон капли глазные 25 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
140,59
Экономия при брони: -20,62 грн
Мезатон раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
141,40 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 56 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Мезатон капли глазные 25 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Мезатон раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Мезатон раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
25,60
Экономия при брони: -1,99 грн
Мезатон капли глазные 25 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
141,75
Экономия при брони: -21,73 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Мезатон раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Мезатон капли глазные 25 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Мезатон раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Мезатон капли глазные 25 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
133,20 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Мезатон капли глазные 25 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
138,28
Экономия при брони: -18,31 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Мезатон капли глазные 25 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
124,56
Экономия при брони: -5,51 грн
Мезатон раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
141,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Мезатон раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Мезатон капли глазные 25 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
133,20 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Мезатон капли глазные 25 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
139,78
Экономия при брони: -20,94 грн
Мезатон раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
187,79
Экономия при брони: -16,61 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Мезатон капли глазные 25 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
129,35
Экономия при брони: -13,99 грн
Мезатон раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
141,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Мезатон раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
49,76
Экономия при брони: -0,68 грн
Мезатон капли глазные 25 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
133,20 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 14
0.9 км
Мезатон раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Мезатон капли глазные 25 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
Мезатон раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Мезатон капли глазные 25 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
133,20 грн