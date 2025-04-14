Одесса (адрес не указан)
Доступно в 212 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Мезатон капли глазные 25 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Мезатон раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Мезатон капли глазные 25 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Мезатон раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Мезатон капли глазные 25 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Мезатон раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Мезатон капли глазные 25 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Мезатон капли глазные 25 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
131,04
Экономия при брони: -12,89 грн
Мезатон раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
165,50 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
1.8 км
Мезатон раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Мезатон капли глазные 25 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
124,77
Экономия при брони: -4,61 грн
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Мезатон капли глазные 25 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
136,73
Экономия при брони: -11,91 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
2.6 км
Мезатон раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Мезатон капли глазные 25 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Мезатон раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Мезатон капли глазные 25 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
129,69
Экономия при брони: -13,85 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Мезатон раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
144,10
Экономия при брони: -15,20 грн
Мезатон капли глазные 25 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
133,20 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Мезатон капли глазные 25 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Мезатон раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Мезатон капли глазные 25 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
139,42
Экономия при брони: -7,78 грн
Мезатон раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
165,50 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Мезатон капли глазные 25 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
132,81
Экономия при брони: -16,97 грн
Мезатон раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
165,50 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Мезатон раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
144,10
Экономия при брони: -15,20 грн
Мезатон капли глазные 25 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
133,20 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Мезатон капли глазные 25 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
138,23
Экономия при брони: -6,34 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Пастера, 36
3.0 км
Мезатон капли глазные 25 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Мезатон раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Мезатон капли глазные 25 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
139,50
Экономия при брони: -7,16 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Мезатон капли глазные 25 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
142,24
Экономия при брони: -19,05 грн
Мезатон раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
165,50 грн