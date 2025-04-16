Николаев (адрес не указан)
Доступно в 97 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Мезатон капли глазные 25 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
126,66
Экономия при брони: -4,12 грн
Мезатон раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
165,50 грн
Аптека
Николаев, ул. Корабелов, 14-В
2.7 км
Мезатон раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Мезатон капли глазные 25 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
133,20 грн
Мезатон раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
165,50 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Мезатон капли глазные 25 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
138,79
Экономия при брони: -7,21 грн
Мезатон раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
165,50 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Мезатон капли глазные 25 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Мезатон раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Мезатон раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Мезатон капли глазные 25 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Мезатон капли глазные 25 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Мезатон раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Мезатон раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
72,05
Экономия при брони: -8,40 грн
Мезатон капли глазные 25 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
133,20 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Мезатон капли глазные 25 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
140,38
Экономия при брони: -10,86 грн
Мезатон раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
165,50 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Мезатон капли глазные 25 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
133,20 грн
Мезатон раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
165,50 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Мезатон капли глазные 25 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
133,20 грн
Мезатон раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
165,50 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Мезатон капли глазные 25 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Мезатон раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Мезатон капли глазные 25 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
133,20 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Мезатон раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Мезатон капли глазные 25 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
133,20 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Мезатон капли глазные 25 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
132,93
Экономия при брони: -17,85 грн
Мезатон раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
165,50 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Мезатон капли глазные 25 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Мезатон раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека24
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
Мезатон капли глазные 25 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Мезатон раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Мезатон капли глазные 25 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
123,40
Экономия при брони: -17,11 грн
Мезатон раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
165,50 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Мезатон капли глазные 25 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
121,38
Экономия при брони: -15,09 грн
Мезатон раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
37,40
Экономия при брони: -2,00 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Мезатон капли глазные 25 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье