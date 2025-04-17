Киев
Мезатон (Mesatonum)

Мезатон (Mesatonum)

Чернигов (адрес не указан)
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Доступно в 72 аптеках в Чернигов
Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Мезатон капли глазные 25 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
133,20 грн
Мезатон раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
176,20 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Мезатон раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
100,08 грн
Мезатон капли глазные 25 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
124,00 грн
Біла ромашка
Открыто
Закроется в 22:00
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Мезатон раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
116,80
Экономия при брони: -3,50 грн
113,30 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Мезатон капли глазные 25 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
133,20 грн
Мезатон раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
176,20 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Мезатон раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
144,10
Экономия при брони: -11,30 грн
132,80 грн
Мезатон капли глазные 25 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
133,20 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Мезатон капли глазные 25 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
139,53
Экономия при брони: -17,40 грн
122,13 грн
Мезатон раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
176,20 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Мезатон раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
115,28
Экономия при брони: -9,04 грн
106,24 грн
Мезатон капли глазные 25 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
133,20 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Мезатон капли глазные 25 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
139,06
Экономия при брони: -7,42 грн
131,64 грн
Мезатон раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
176,20 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Мезатон капли глазные 25 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
122,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Мезатон раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
66,40 грн
Мезатон капли глазные 25 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
133,20 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Мезатон капли глазные 25 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
97,58
Экономия при брони: -8,07 грн
89,51 грн
Мезатон раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
176,20 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Мезатон раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
106,24 грн
Мезатон капли глазные 25 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
133,20 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Мезатон капли глазные 25 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
122,34 грн
Мезатон раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
140,40 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Мезатон капли глазные 25 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
133,20 грн
Мезатон раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
176,20 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Мезатон капли глазные 25 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
95,42 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Мезатон капли глазные 25 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
132,28
Экономия при брони: -7,99 грн
124,29 грн
Мезатон раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
176,20 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Мезатон капли глазные 25 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
93,61 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Мезатон капли глазные 25 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
133,20 грн
Мезатон раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
176,20 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Мезатон капли глазные 25 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
135,17
Экономия при брони: -13,04 грн
122,13 грн
Мезатон раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
176,20 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Мезатон раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
66,40 грн
Мезатон капли глазные 25 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
133,20 грн
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