Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 72 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Мезатон капли глазные 25 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
133,20 грн
Мезатон раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
176,20 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Мезатон раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Мезатон капли глазные 25 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Мезатон раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
116,80
Экономия при брони: -3,50 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Мезатон капли глазные 25 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
133,20 грн
Мезатон раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
176,20 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Мезатон раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
144,10
Экономия при брони: -11,30 грн
Мезатон капли глазные 25 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
133,20 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Мезатон капли глазные 25 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
139,53
Экономия при брони: -17,40 грн
Мезатон раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
176,20 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Мезатон раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
115,28
Экономия при брони: -9,04 грн
Мезатон капли глазные 25 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
133,20 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Мезатон капли глазные 25 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
139,06
Экономия при брони: -7,42 грн
Мезатон раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
176,20 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Мезатон капли глазные 25 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Мезатон раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Мезатон капли глазные 25 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
133,20 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Мезатон капли глазные 25 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
97,58
Экономия при брони: -8,07 грн
Мезатон раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
176,20 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Мезатон раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Мезатон капли глазные 25 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
133,20 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Мезатон капли глазные 25 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Мезатон раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Мезатон капли глазные 25 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
133,20 грн
Мезатон раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
176,20 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Мезатон капли глазные 25 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Мезатон капли глазные 25 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
132,28
Экономия при брони: -7,99 грн
Мезатон раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
176,20 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Мезатон капли глазные 25 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Мезатон капли глазные 25 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
133,20 грн
Мезатон раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
176,20 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Мезатон капли глазные 25 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
135,17
Экономия при брони: -13,04 грн
Мезатон раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
176,20 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Мезатон раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Мезатон капли глазные 25 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
133,20 грн