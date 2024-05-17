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Арипразол® таблетки 15 мг блистер, №60 - Одесса (430442) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 34 аптеках
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 59 мин
Одесса, ул. Воробьева Академика, 5-Г
Всего: упаковка (1)
912,85 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 59 мин
Одесса, ул. Пастера, 14
Всего: упаковка (1)
912,85 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (1)
1086,68
Экономия: -140,68 грн
946,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 59 мин
Одесса, ул. Степовая, 17
Всего: упаковка (1)
912,85 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 59 мин
Одесса, ул. Малая Арнаутская, 94
Всего: упаковка (1)
1055,49
Экономия: -109,49 грн
946,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается через 59 мин
Одесса, перек. Екатерининская / Большая Арнаутская, 72/69
Всего: таблетки (50)
1075,55
Экономия: -130,78 грн
944,77 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (1)
1106,51
Экономия: -151,25 грн
955,26 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 59 мин
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (1)
988,32 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 59 мин
Одесса, ул. Малиновского Маршала, 57
Всего: упаковка (1)
1075,84
Экономия: -131,34 грн
944,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 59 мин
Одесса, ул. Малиновского Маршала, 33-А
Всего: упаковка (1)
1067,09
Экономия: -115,76 грн
951,33 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 59 мин
Одесса, ул. Сегедская, 14
Всего: упаковка (2)
912,85 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается через 59 мин
Одесса, ул. Петрова Генерала, 49
Всего: упаковка (1)
1040,82
Экономия: -90,64 грн
950,18 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 59 мин
Одесса, ул. Армейская, 4
Всего: таблетки (40)
1029,54
Экономия: -78,92 грн
950,62 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 59 мин
Одесса, ул. Петрова Генерала, 33
Всего: упаковка (1)
1063,35
Экономия: -119,43 грн
943,92 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 59 мин
Одесса, ул. Космонавтов, 15
Всего: блистер (5)
912,85 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 59 мин
Одесса, ул. Филатова Академика, 2
Всего: упаковка (1)
1044,29
Экономия: -91,73 грн
952,56 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 59 мин
Одесса, ул. Космонавтов, 33
Всего: упаковка (1)
1023,53
Экономия: -78,38 грн
945,15 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается через 59 мин
Одесса, ул. Черняховского, 1-А
Всего: упаковка (1)
1036,20
Экономия: -88,35 грн
947,85 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 59 мин
Одесса, ул. Черняховского, 1
Всего: таблетки (20)
869,48
Экономия: -31,51 грн
837,97 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 59 мин
Одесса, дорога Фонтанская, 16/11
Всего: таблетки (50)
1091,72
Экономия: -137,63 грн
954,09 грн