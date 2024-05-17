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Арипразол® таблетки 15 мг блистер, №60 - Львов (430442) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 9 аптеках
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:00
Львов, ул. Городоцкая, 159
Всего: упаковка (1)
967,60 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Зеленая, 7/7
Всего: упаковка (1)
913,67 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Княгини Ольги, 100-Л
Всего: упаковка (1)
967,70 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Кульпарковская, 95
Всего: упаковка (1)
1020,99
Экономия: -85,67 грн
935,32 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кульпарковская, 95
Всего: упаковка (1)
1113,99
Экономия: -178,67 грн
935,32 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Петлюры Симона, 2
Всего: упаковка (1)
912,85 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Любинская, 96
Всего: упаковка (1)
950,76 грн
Подорожник
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Открыто Круглосуточно
Львов, ул. Перфецкого, 1
Всего: упаковка (1)
1052,99
Экономия: -117,67 грн
935,32 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Красной Калины, 68
Всего: упаковка (2)
1113,99
Экономия: -178,67 грн
935,32 грн
В других городах:
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Брюховичи, ул. Сухомлинского, 8
Всего: упаковка (1)
1096,40
Экономия: -204,70 грн
891,70 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Червоноград, просп. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (1)
913,68 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 09:00
Дрогобыч, пл. Рынок, 27
Всего: упаковка (1)
968,50 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 09:00
Стрый, ул. Торговица, 1/10
Всего: упаковка (1)
968,49 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Стрый, ул. Болеховская, 53
Всего: упаковка (1)
1020,99
Экономия: -85,67 грн
935,32 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Сокаль, ул. Шептицкого, 93
Всего: упаковка (1)
1007,99
Экономия: -72,67 грн
935,32 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Сокаль, ул. Тартаковская, 2
Всего: упаковка (1)
997,54 грн
Экономная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Бережаны, ул. Русская, 7
Всего: таблетки (50)
971,99 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Броды, ул. Золотая, 1
Всего: таблетки (30)
935,32 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Нововолынск, м-н 15-й, 19
Всего: упаковка (1)
467,95 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, перек. Длинная / Бельведерская, 98/19
Всего: таблетки (20)
983,07 грн