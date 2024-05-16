Арипразол® таблетки 15 мг блистер, №60 - Харьков (430442) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 15 аптеках
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Всего: упаковка (1), блистер (3)
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
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Всего: блистер (2)
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Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
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Харьков, ул. Данилевского, 6
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Харьков, просп. Науки, 9
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Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Аптека низких цен
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Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
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Харьков, ул. Полтавский Шлях, 161
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Харьков, просп. Героев Харькова, 144-Ж
Аптека 9-1-1
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Харьков, проезд Стадионный, 9
Аптека копейка
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Харьков, просп. Людвига Свободы, 33-А
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Харьков, просп. Героев Харькова, 214/2
Мед-сервис
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Харьков, просп. Юбилейный, 94-А
Аптека низкие цены №1
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Бекетова, 21
Аптека низких цен
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Грицевца Сергея, 33-А
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Астарта
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Всего: таблетки (30)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Павлова Академика, 46
Подорожник
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Чугуев, ул. Харьковская, 127
Подорожник
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 07:00
Валки, просп. Героев Чернобыля, 1
Аптека нежных цен
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Всего: таблетки (30)
Закрыто Открывается в 07:30
Балаклея, ул. Октябрьская, 16
Аптека копейка
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Всего: упаковка (1)
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Полтава, ул. Европейская, 21
Бажаемо здоровья
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Всего: упаковка (1)
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Полтава, ул. Шевченко Тараса, 65-А
Бажаемо здоровья
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Полтава, ул. Кагамлика, 64-А