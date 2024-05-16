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Арипразол® таблетки 15 мг блистер, №60 - Харьков (430442) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 15 аптеках
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (1), блистер (3)
1039,80 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: блистер (2)
1096,32 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Данилевского, 6
Всего: упаковка (1)
1082,30
Экономия: -136,30 грн
946,00 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 9
Всего: упаковка (1)
1095,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (1)
1026,32
Экономия: -87,95 грн
938,37 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (1)
1086,92
Экономия: -139,45 грн
947,47 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 161
Всего: упаковка (1)
1098,48 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 144-Ж
Всего: упаковка (1)
1070,22 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, проезд Стадионный, 9
Всего: упаковка (1)
1095,54 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Людвига Свободы, 33-А
Всего: упаковка (1)
1120,05
Экономия: -170,52 грн
949,53 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 214/2
Всего: упаковка (1)
1089,60 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Юбилейный, 94-А
Всего: упаковка (1)
968,49 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Бекетова, 21
Всего: упаковка (1)
1091,28 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Грицевца Сергея, 33-А
Всего: упаковка (1)
1138,91
Экономия: -188,39 грн
950,52 грн
Астарта
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Павлова Академика, 46
Всего: таблетки (30)
1005,00 грн
В других городах:
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Чугуев, ул. Харьковская, 127
Всего: упаковка (1)
935,32 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:00
Валки, просп. Героев Чернобыля, 1
Всего: упаковка (1)
995,99
Экономия: -60,67 грн
935,32 грн
Аптека нежных цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Балаклея, ул. Октябрьская, 16
Всего: таблетки (30)
1020,31
Экономия: -89,49 грн
930,82 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Полтава, ул. Европейская, 21
Всего: упаковка (1)
1046,69
Экономия: -93,90 грн
952,79 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:30
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 65-А
Всего: упаковка (1)
912,85 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Кагамлика, 64-А
Всего: упаковка (1)
912,85 грн