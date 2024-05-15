Арипразол® таблетки 15 мг блистер, №60 - Днепр (Днепропетровск) (430442) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 11 аптеках
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Днепр, просп. Поля Александра, 92
Не болей
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Днепр, просп. Поля Александра, 121
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Днепр, ул. Независимости, 16
Подорожник
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Днепр, ул. Независимости, 8
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Днепр, перек. Европейская / Глинки, 8-Б/12
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Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Не болей
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Днепр, ул. Шевченко Тараса, 9
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Днепр, пл. Соборная, 14-Д
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Всего: таблетки (20)
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Днепр, пер. Фестивальный, 1
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Днепр, ул. Березинская, 19
В других городах:
Мед-сервис
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Днепр, ул. 20-летия Победы, 29
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Каменское, просп. Шевченко Тараса, 13
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Новомосковск, пл. Соборна, 2
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Каменское, просп. Металлургов, 20-Ж
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Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
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Всего: таблетки (30)
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Запорожье, просп. Металлургов, 14
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Запорожье, просп. Металлургов, 16
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Запорожье, ул. Зайцева Вячеслава, 18
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Запорожье, просп. Соборный, 129