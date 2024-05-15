Все аптеки Украины
ATC-классификацияСРЕДСТВА, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА НЕРВНУЮ СИСТЕМУПСИХОЛЕПТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВААНТИПСИХОТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВАПрочие антипсихотические средстваАрипипразолАрипразол®Цены в аптеках

Арипразол® таблетки 15 мг блистер, №60 - Днепр (Днепропетровск) (430442) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 11 аптеках
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Поля Александра, 92
Всего: таблетки (50)
1015,39
Экономия: -63,86 грн
951,53 грн
Не болей
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Поля Александра, 121
Всего: упаковка (1)
1007,20
Экономия: -55,32 грн
951,88 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Независимости, 16
Всего: упаковка (1)
1039,60
Экономия: -95,14 грн
944,46 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Независимости, 8
Всего: таблетки (10)
935,32 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, перек. Европейская / Глинки, 8-Б/12
Всего: таблетки (50)
1024,55
Экономия: -73,93 грн
950,62 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (1)
1074,36 грн
Не болей
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Шевченко Тараса, 9
Всего: упаковка (1)
1054,01
Экономия: -106,16 грн
947,85 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 19:30
Днепр, пл. Соборная, 14-Д
Всего: таблетки (50)
1114,27
Экономия: -167,63 грн
946,64 грн
Не болей! семья аптек
Подробнее
Открыто Закроется в 18:00
Днепр, пер. Фестивальный, 1
Всего: таблетки (20)
1048,75
Экономия: -97,22 грн
951,53 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Березинская, 19
Всего: упаковка (1)
1081,03
Экономия: -135,98 грн
945,05 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Днепр, ул. 20-летия Победы, 29
Всего: таблетки (50)
968,45 грн
В других городах:
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 13
Всего: упаковка (1)
968,49 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Новомосковск, пл. Соборна, 2
Всего: упаковка (1)
1128,74
Экономия: -182,10 грн
946,64 грн
Народная аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Каменское, просп. Металлургов, 20-Ж
Всего: упаковка (1)
1146,00
Экономия: -131,40 грн
1014,60 грн
Народная аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (1)
1080,00
Экономия: -140,40 грн
939,60 грн
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
Всего: таблетки (30)
1057,87
Экономия: -105,08 грн
952,79 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Металлургов, 16
Всего: упаковка (1)
1026,61
Экономия: -94,09 грн
932,52 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Металлургов, 16
Всего: таблетки (50)
871,41
Экономия: -33,44 грн
837,97 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Зайцева Вячеслава, 18
Всего: упаковка (1)
1138,00
Экономия: -90,88 грн
1047,12 грн
Аптека интернет цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
1062,00
Экономия: -122,40 грн
939,60 грн