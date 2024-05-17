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Арипразол® таблетки 15 мг блистер, №30 - Львов (430441) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 9 аптеках
Пульс
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, перек. Чупринки Генерала / Левинского И., 43/10
Всего: упаковка (1)
578,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Зеленая, 1
Всего: таблетки (20)
587,36
Экономия: -55,67 грн
531,69 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Франко Ивана, 82
Всего: упаковка (1)
489,77 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Лычаковская, 71
Всего: упаковка (1)
489,77 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Петлюры Симона, 2-А
Всего: упаковка (2)
568,89
Экономия: -61,05 грн
507,84 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Любинская, 96
Всего: упаковка (1)
528,84 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Владимира Великого, 35-А
Всего: упаковка (1)
489,78 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Красной Калины, 92
Всего: блистер (2)
489,78 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Красной Калины, 103
Всего: упаковка (1)
489,78 грн
В других городах:
Подорожник
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Открыто Круглосуточно
Яворов, ул. Тычины, 3
Всего: упаковка (1)
531,99
Экономия: -31,95 грн
500,04 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Червоноград, ул. Грушевского Михаила, 4
Всего: блистер (1)
489,77 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Червоноград, просп. Шевченко Тараса, 16
Всего: таблетки (20)
478,38 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 07:00
Стебник, ул. Грушевского Михаила, 8
Всего: упаковка (1)
567,20 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Калуш, ул. Звонарская, 5
Всего: упаковка (1)
547,99
Экономия: -47,95 грн
500,04 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:00
Калуш, ул. Каракая, 28-А
Всего: упаковка (1)
489,78 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Долина, просп. Независимости, 13
Всего: блистер (2)
489,78 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Нововолынск, бульв. Шевченко Тараса, 11
Всего: упаковка (1)
434,52 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Рожнятов, ул. Стуса Василия, 13
Всего: упаковка (1)
529,05 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Днестровская, 6
Всего: упаковка (1)
529,08 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Днестровская, 20
Всего: упаковка (1)
532,37
Экономия: -3,47 грн
528,90 грн