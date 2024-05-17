Арипразол® таблетки 15 мг блистер, №30 - Львов (430441) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 9 аптеках
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Львов, перек. Чупринки Генерала / Левинского И., 43/10
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Львов, ул. Зеленая, 1
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Львов, ул. Франко Ивана, 82
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Львов, ул. Лычаковская, 71
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Львов, ул. Петлюры Симона, 2-А
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Львов, ул. Любинская, 96
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Львов, ул. Владимира Великого, 35-А
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Львов, просп. Красной Калины, 92
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Львов, просп. Красной Калины, 103
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Яворов, ул. Тычины, 3
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Червоноград, ул. Грушевского Михаила, 4
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Червоноград, просп. Шевченко Тараса, 16
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Стебник, ул. Грушевского Михаила, 8
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Калуш, ул. Звонарская, 5
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Калуш, ул. Каракая, 28-А
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Долина, просп. Независимости, 13
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Нововолынск, бульв. Шевченко Тараса, 11
Здорова родина
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Рожнятов, ул. Стуса Василия, 13
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Ивано-Франковск, ул. Днестровская, 6
Здорова родина
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Ивано-Франковск, ул. Днестровская, 20