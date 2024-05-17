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Арипразол® таблетки 10 мг блистер, №60 - Одесса (430437) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 47 аптеках
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
Всего: упаковка (1)
747,78
Экономия: -21,78 грн
726,00 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: упаковка (11)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
747,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Нежинская, 29
Всего: упаковка (1)
784,94
Экономия: -46,94 грн
738,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
Всего: упаковка (11)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
747,20 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Дворянская, 28
Всего: упаковка (11)
Наличие на 2024-05-21 - 15:00
747,20 грн
Аптека нежных цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Толстого Льва, 21
Всего: упаковка (1)
788,63
Экономия: -64,07 грн
724,56 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (11)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
747,20 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (11)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
747,20 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
Всего: упаковка (1), блистер (1)
814,92
Экономия: -69,65 грн
745,27 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Степовая, 28
Всего: упаковка (1)
778,21
Экономия: -53,80 грн
724,41 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Степовая, 17
Всего: упаковка (1)
691,13 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
Всего: упаковка (11)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
747,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
Всего: упаковка (1)
771,19
Экономия: -46,58 грн
724,61 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Преображенская, 29
Всего: упаковка (11)
Наличие на 2024-05-20 - 19:00
747,20 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Жуковского, 42/46
Всего: упаковка (11)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
747,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Болгарская, 40
Всего: упаковка (1)
797,59
Экономия: -51,51 грн
746,08 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Преображенская, 62
Всего: упаковка (1)
784,95
Экономия: -60,34 грн
724,61 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Греческая, 45
Всего: упаковка (1)
739,99
Экономия: -34,40 грн
705,59 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Преображенская, 65
Всего: упаковка (11)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
747,20 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Преображенская, 82
Всего: упаковка (11)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
747,20 грн