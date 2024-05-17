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Арипразол® таблетки 10 мг блистер, №30 - Запорожье (430436) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 57 аптеках
Народная аптека
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Открыто Закроется через 34 мин
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (11)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
400,90 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Седова, 1
Всего: упаковка (3)
403,26 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1), блистер (2)
472,59
Экономия: -96,34 грн
376,25 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (11)
Наличие на 2024-05-20 - 20:00
400,90 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
447,99
Экономия: -69,48 грн
378,51 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
441,00
Экономия: -70,80 грн
370,20 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (11)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
400,90 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (11)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
400,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (11)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
400,90 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
417,72 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (1)
350,31 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (11)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
400,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (11)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
400,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: таблетки (20)
432,91
Экономия: -83,93 грн
348,98 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 23:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (11)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
400,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
470,02
Экономия: -58,94 грн
411,08 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (1)
420,11
Экономия: -21,41 грн
398,70 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 87-В
Всего: упаковка (1)
401,34 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (11)
Наличие на 2024-05-20 - 20:00
400,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 34 мин
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (11)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
400,90 грн