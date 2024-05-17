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Арипразол® таблетки 10 мг блистер, №30 - Львов (430436) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 61 аптеке
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (59)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
400,90 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (2)
371,15 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
430,36
Экономия: -42,37 грн
387,99 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: таблетки (20)
431,99
Экономия: -53,49 грн
378,50 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
Всего: упаковка (1)
371,15 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (59)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
400,90 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (59)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
400,90 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (59)
Наличие на 2024-05-21 - 14:00
400,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (1), блистер (1)
450,61
Экономия: -62,87 грн
387,74 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (59)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
400,90 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (1)
419,99
Экономия: -41,49 грн
378,50 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: таблетки (10)
425,99
Экономия: -47,49 грн
378,50 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (2)
519,99
Экономия: -141,49 грн
378,50 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
Всего: блистер (2)
393,10 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (2)
424,99
Экономия: -46,49 грн
378,50 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: упаковка (2)
454,99
Экономия: -76,49 грн
378,50 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Русовых, 1
Всего: упаковка (59)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
400,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (2)
432,62
Экономия: -44,48 грн
388,14 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
Всего: упаковка (59)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
400,90 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
Всего: упаковка (1)
423,99
Экономия: -45,49 грн
378,50 грн