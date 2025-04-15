Симидона Форте (Cimidona® Forte)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 185 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Симидона Форте таблетки 13 мг блистер №30
Amaxa
781,80 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 30 мин
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Симидона Форте таблетки 13 мг блистер №30
Amaxa
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 30 мин
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Симидона Форте таблетки 13 мг блистер №30
Amaxa
648,84
Экономия при брони: -48,45 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 30 мин
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Симидона Форте таблетки 13 мг блистер №30
Amaxa
677,69
Экономия при брони: -38,86 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 30 мин
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Симидона Форте таблетки 13 мг блистер №30
Amaxa
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Симидона Форте таблетки 13 мг блистер №30
Amaxa
781,80 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 30 мин
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Симидона Форте таблетки 13 мг блистер №30
Amaxa
664,00
Экономия при брони: -62,00 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 30 мин
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Симидона Форте таблетки 13 мг блистер №30
Amaxa
664,00
Экономия при брони: -38,00 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Симидона Форте таблетки 13 мг блистер №30
Amaxa
713,80
Экономия при брони: -62,20 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Симидона Форте таблетки 13 мг блистер №30
Amaxa
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 30 мин
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Симидона Форте таблетки 13 мг блистер №30
Amaxa
637,98
Экономия при брони: -21,34 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 30 мин
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Симидона Форте таблетки 13 мг блистер №30
Amaxa
647,10
Экономия при брони: -46,74 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Симидона Форте таблетки 13 мг блистер №30
Amaxa
681,73
Экономия при брони: -57,09 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Симидона Форте таблетки 13 мг блистер №30
Amaxa
681,46
Экономия при брони: -38,04 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Симидона Форте таблетки 13 мг блистер №30
Amaxa
781,80 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Симидона Форте таблетки 13 мг блистер №30
Amaxa
651,30
Экономия при брони: -51,18 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Симидона Форте таблетки 13 мг блистер №30
Amaxa
691,59
Экономия при брони: -63,36 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Симидона Форте таблетки 13 мг блистер №30
Amaxa
669,29
Экономия при брони: -30,59 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 30 мин
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Симидона Форте таблетки 13 мг блистер №30
Amaxa
664,00
Экономия при брони: -62,00 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 30 мин
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
3.1 км
Симидона Форте таблетки 13 мг блистер №30
Amaxa
649,15
Экономия при брони: -48,37 грн