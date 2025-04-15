Симидона Форте (Cimidona® Forte)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 167 аптеках в Львов
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Симидона Форте таблетки 13 мг блистер №30
Amaxa
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Симидона Форте таблетки 13 мг блистер №30
Amaxa
664,44
Экономия при брони: -41,17 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Симидона Форте таблетки 13 мг блистер №30
Amaxa
758,00
Экономия при брони: -107,50 грн
Пульс
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Симидона Форте таблетки 13 мг блистер №30
Amaxa
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Симидона Форте таблетки 13 мг блистер №30
Amaxa
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Симидона Форте таблетки 13 мг блистер №30
Amaxa
737,90
Экономия при брони: -87,40 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Симидона Форте таблетки 13 мг блистер №30
Amaxa
695,50
Экономия при брони: -58,93 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Симидона Форте таблетки 13 мг блистер №30
Amaxa
690,49
Экономия при брони: -40,82 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Симидона Форте таблетки 13 мг блистер №30
Amaxa
733,40
Экономия при брони: -82,90 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Симидона Форте таблетки 13 мг блистер №30
Amaxa
785,80
Экономия при брони: -135,30 грн
D.s.
Львов, ул. Базарная, 11
0.8 км
Симидона Форте таблетки 13 мг блистер №30
Amaxa
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Симидона Форте таблетки 13 мг блистер №30
Amaxa
743,00
Экономия при брони: -92,50 грн
Подорожник
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Симидона Форте таблетки 13 мг блистер №30
Amaxa
734,00
Экономия при брони: -83,50 грн
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Симидона Форте таблетки 13 мг блистер №30
Amaxa
684,70
Экономия при брони: -34,20 грн
Подорожник
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Симидона Форте таблетки 13 мг блистер №30
Amaxa
729,70
Экономия при брони: -79,20 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Симидона Форте таблетки 13 мг блистер №30
Amaxa
686,65
Экономия при брони: -36,84 грн
Пульс
Львов, ул. Михновских, 31-А
1.0 км
Симидона Форте таблетки 13 мг блистер №30
Amaxa
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
Симидона Форте таблетки 13 мг блистер №30
Amaxa
748,30
Экономия при брони: -97,80 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 22 мин
Львов, ул. Галицкая, 19
1.0 км
Симидона Форте таблетки 13 мг блистер №30
Amaxa
D.s.
Закрыто
Открывается через 22 мин
Львов, просп. Шевченко Тараса, 22
1.0 км
Симидона Форте таблетки 13 мг блистер №30
Amaxa