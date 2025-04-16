Симидона Форте (Cimidona® Forte)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 158 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Симидона Форте таблетки 13 мг блистер №30
Amaxa
781,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Симидона Форте таблетки 13 мг блистер №30
Amaxa
690,61
Экономия при брони: -54,63 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Симидона Форте таблетки 13 мг блистер №30
Amaxa
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Симидона Форте таблетки 13 мг блистер №30
Amaxa
664,00
Экономия при брони: -84,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Симидона Форте таблетки 13 мг блистер №30
Amaxa
691,23
Экономия при брони: -53,04 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Симидона Форте таблетки 13 мг блистер №30
Amaxa
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Симидона Форте таблетки 13 мг блистер №30
Amaxa
670,53
Экономия при брони: -42,51 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Симидона Форте таблетки 13 мг блистер №30
Amaxa
672,91
Экономия при брони: -34,35 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Симидона Форте таблетки 13 мг блистер №30
Amaxa
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Симидона Форте таблетки 13 мг блистер №30
Amaxa
804,86
Экономия при брони: -39,71 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Симидона Форте таблетки 13 мг блистер №30
Amaxa
781,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Симидона Форте таблетки 13 мг блистер №30
Amaxa
781,80
Экономия при брони: -33,09 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Симидона Форте таблетки 13 мг блистер №30
Amaxa
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Симидона Форте таблетки 13 мг блистер №30
Amaxa
678,46
Экономия при брони: -61,24 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Симидона Форте таблетки 13 мг блистер №30
Amaxa
781,80 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Симидона Форте таблетки 13 мг блистер №30
Amaxa
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Симидона Форте таблетки 13 мг блистер №30
Amaxa
689,37
Экономия при брони: -72,15 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Симидона Форте таблетки 13 мг блистер №30
Amaxa
781,80 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Симидона Форте таблетки 13 мг блистер №30
Amaxa
781,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Симидона Форте таблетки 13 мг блистер №30
Amaxa
800,65
Экономия при брони: -35,65 грн