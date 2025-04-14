Симидона Форте (Cimidona® Forte)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 245 аптеках в Харьков
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Симидона Форте таблетки 13 мг блистер №30
Amaxa
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Симидона Форте таблетки 13 мг блистер №30
Amaxa
666,41
Экономия при брони: -23,75 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Симидона Форте таблетки 13 мг блистер №30
Amaxa
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Симидона Форте таблетки 13 мг блистер №30
Amaxa
674,58
Экономия при брони: -40,93 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Симидона Форте таблетки 13 мг блистер №30
Amaxa
709,30
Экономия при брони: -47,10 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Симидона Форте таблетки 13 мг блистер №30
Amaxa
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Симидона Форте таблетки 13 мг блистер №30
Amaxa
785,70 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Симидона Форте таблетки 13 мг блистер №30
Amaxa
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Симидона Форте таблетки 13 мг блистер №30
Amaxa
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Симидона Форте таблетки 13 мг блистер №30
Amaxa
660,41
Экономия при брони: -40,17 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
1.2 км
Симидона Форте таблетки 13 мг блистер №30
Amaxa
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 18
1.3 км
Симидона Форте таблетки 13 мг блистер №30
Amaxa
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Симидона Форте таблетки 13 мг блистер №30
Amaxa
652,03
Экономия при брони: -28,85 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Симидона Форте таблетки 13 мг блистер №30
Amaxa
679,25
Экономия при брони: -56,07 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Университетская, 33
1.3 км
Симидона Форте таблетки 13 мг блистер №30
Amaxa
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Симидона Форте таблетки 13 мг блистер №30
Amaxa
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
1.3 км
Симидона Форте таблетки 13 мг блистер №30
Amaxa
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Симидона Форте таблетки 13 мг блистер №30
Amaxa
785,70 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Тарасовская, 3
1.6 км
Симидона Форте таблетки 13 мг блистер №30
Amaxa
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 39
1.7 км
Симидона Форте таблетки 13 мг блистер №30
Amaxa