Киев
Симидона Форте (Cimidona® Forte)

Симидона Форте (Cimidona® Forte)

Чернигов (адрес не указан)
Искать на карте
Доступно в 83 аптеках в Чернигов
Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Симидона Форте таблетки 13 мг блистер №30
Amaxa
712,20
Экономия при брони: -58,20 грн
654,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Симидона Форте таблетки 13 мг блистер №30
Amaxa
605,50 грн
Біла ромашка
Открыто
Закроется в 22:00
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Симидона Форте таблетки 13 мг блистер №30
Amaxa
676,85
Экономия при брони: -20,31 грн
656,54 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Симидона Форте таблетки 13 мг блистер №30
Amaxa
604,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Симидона Форте таблетки 13 мг блистер №30
Amaxa
692,00
Экономия при брони: -38,00 грн
654,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Симидона Форте таблетки 13 мг блистер №30
Amaxa
725,50
Экономия при брони: -71,50 грн
654,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Симидона Форте таблетки 13 мг блистер №30
Amaxa
694,11
Экономия при брони: -60,91 грн
633,20 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Симидона Форте таблетки 13 мг блистер №30
Amaxa
781,70 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Симидона Форте таблетки 13 мг блистер №30
Amaxa
785,16
Экономия при брони: -41,92 грн
743,24 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Симидона Форте таблетки 13 мг блистер №30
Amaxa
781,70 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Симидона Форте таблетки 13 мг блистер №30
Amaxa
575,30 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Симидона Форте таблетки 13 мг блистер №30
Amaxa
629,10
Экономия при брони: -48,92 грн
580,18 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Симидона Форте таблетки 13 мг блистер №30
Amaxa
711,40
Экономия при брони: -57,40 грн
654,00 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Симидона Форте таблетки 13 мг блистер №30
Amaxa
563,13 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Симидона Форте таблетки 13 мг блистер №30
Amaxa
679,41
Экономия при брони: -46,12 грн
633,29 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Симидона Форте таблетки 13 мг блистер №30
Amaxa
582,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Симидона Форте таблетки 13 мг блистер №30
Amaxa
660,82
Экономия при брони: -76,28 грн
584,54 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Симидона Форте таблетки 13 мг блистер №30
Amaxa
608,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Симидона Форте таблетки 13 мг блистер №30
Amaxa
781,70 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Симидона Форте таблетки 13 мг блистер №30
Amaxa
660,27
Экономия при брони: -32,62 грн
627,65 грн
ГлавнаяКорзинаИзбранное