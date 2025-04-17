Симидона Форте (Cimidona® Forte)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 83 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Симидона Форте таблетки 13 мг блистер №30
Amaxa
712,20
Экономия при брони: -58,20 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Симидона Форте таблетки 13 мг блистер №30
Amaxa
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Симидона Форте таблетки 13 мг блистер №30
Amaxa
676,85
Экономия при брони: -20,31 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Симидона Форте таблетки 13 мг блистер №30
Amaxa
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Симидона Форте таблетки 13 мг блистер №30
Amaxa
692,00
Экономия при брони: -38,00 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Симидона Форте таблетки 13 мг блистер №30
Amaxa
725,50
Экономия при брони: -71,50 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Симидона Форте таблетки 13 мг блистер №30
Amaxa
694,11
Экономия при брони: -60,91 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Симидона Форте таблетки 13 мг блистер №30
Amaxa
781,70 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Симидона Форте таблетки 13 мг блистер №30
Amaxa
785,16
Экономия при брони: -41,92 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Симидона Форте таблетки 13 мг блистер №30
Amaxa
781,70 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Симидона Форте таблетки 13 мг блистер №30
Amaxa
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Симидона Форте таблетки 13 мг блистер №30
Amaxa
629,10
Экономия при брони: -48,92 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Симидона Форте таблетки 13 мг блистер №30
Amaxa
711,40
Экономия при брони: -57,40 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Симидона Форте таблетки 13 мг блистер №30
Amaxa
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Симидона Форте таблетки 13 мг блистер №30
Amaxa
679,41
Экономия при брони: -46,12 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Симидона Форте таблетки 13 мг блистер №30
Amaxa
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Симидона Форте таблетки 13 мг блистер №30
Amaxa
660,82
Экономия при брони: -76,28 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Симидона Форте таблетки 13 мг блистер №30
Amaxa
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Симидона Форте таблетки 13 мг блистер №30
Amaxa
781,70 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Симидона Форте таблетки 13 мг блистер №30
Amaxa
660,27
Экономия при брони: -32,62 грн