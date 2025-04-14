Одесса (адрес не указан)
Доступно в 245 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Мофлакса® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Мофлакса® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Мофлакса® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Мофлакса® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Мофлакса® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
283,60 грн
Мофлакса® раствор для инфузий 400 мг/250 мл флакон 250 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
358,30 грн
Мофлакса® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
398,30 грн
Мелисса
Одесса, ул. Косвенная, 10-А
1.9 км
Мофлакса® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
Колонтаевская
Одесса, ул. Колонтаевская, 54
1.9 км
Мофлакса® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Мофлакса® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
286,18
Экономия при брони: -19,31 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
2.6 км
Мофлакса® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Мофлакса® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
271,80
Экономия при брони: -2,30 грн
Мофлакса® раствор для инфузий 400 мг/250 мл флакон 250 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
358,30 грн
Мофлакса® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
398,30 грн
Софья
Одесса, ул. Муратовой Киры, 32
2.8 км
Мофлакса® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Мофлакса® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Мофлакса® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Мофлакса® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
283,60 грн
Мофлакса® раствор для инфузий 400 мг/250 мл флакон 250 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
358,30 грн
Мофлакса® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
398,30 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Мофлакса® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
283,60 грн
Мофлакса® раствор для инфузий 400 мг/250 мл флакон 250 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
358,30 грн
Мофлакса® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
398,30 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Мофлакса® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
272,10
Экономия при брони: -2,60 грн
Мофлакса® раствор для инфузий 400 мг/250 мл флакон 250 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
Мофлакса® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
398,30 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Пастера, 36
3.0 км
Мофлакса® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Мофлакса® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
283,60 грн
Мофлакса® раствор для инфузий 400 мг/250 мл флакон 250 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
358,30 грн
Мофлакса® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
398,30 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Степовая, 17
3.1 км
Мофлакса® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
Бажаемо здоровья
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
3.2 км
Мофлакса® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
Мофлакса® раствор для инфузий 400 мг/250 мл флакон 250 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto