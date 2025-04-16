Николаев (адрес не указан)
Доступно в 88 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Мофлакса® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
283,20
Экономия при брони: -16,61 грн
Мофлакса® раствор для инфузий 400 мг/250 мл флакон 250 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
356,50 грн
Мофлакса® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
396,80 грн
Аптека
Николаев, ул. Корабелов, 14-В
2.7 км
Мофлакса® раствор для инфузий 400 мг/250 мл флакон 250 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Мофлакса® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
Мофлакса® раствор для инфузий 400 мг/250 мл флакон 250 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
356,50 грн
Мофлакса® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
396,80 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Мофлакса® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
282,50 грн
Мофлакса® раствор для инфузий 400 мг/250 мл флакон 250 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
356,50 грн
Мофлакса® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
396,80 грн
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Мофлакса® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Мофлакса® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
Мофлакса® раствор для инфузий 400 мг/250 мл флакон 250 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
356,50 грн
Мофлакса® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
396,80 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Мофлакса® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
283,93
Экономия при брони: -14,93 грн
Мофлакса® раствор для инфузий 400 мг/250 мл флакон 250 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
356,50 грн
Мофлакса® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
396,80 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Мофлакса® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
282,50 грн
Мофлакса® раствор для инфузий 400 мг/250 мл флакон 250 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
356,50 грн
Мофлакса® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
396,80 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Мофлакса® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
290,20
Экономия при брони: -18,70 грн
Мофлакса® раствор для инфузий 400 мг/250 мл флакон 250 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
356,50 грн
Мофлакса® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
396,80 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Мофлакса® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Мофлакса® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
279,50
Экономия при брони: -8,00 грн
Мофлакса® раствор для инфузий 400 мг/250 мл флакон 250 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
356,50 грн
Мофлакса® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
396,80 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Мофлакса® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
272,50
Экономия при брони: -1,00 грн
Мофлакса® раствор для инфузий 400 мг/250 мл флакон 250 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
356,50 грн
Мофлакса® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
396,80 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Мофлакса® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
285,95
Экономия при брони: -22,53 грн
Мофлакса® раствор для инфузий 400 мг/250 мл флакон 250 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
356,50 грн
Мофлакса® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
396,80 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Мофлакса® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
Мофлакса® раствор для инфузий 400 мг/250 мл флакон 250 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
Мофлакса® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Мофлакса® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
282,50 грн
Мофлакса® раствор для инфузий 400 мг/250 мл флакон 250 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
356,50 грн
Мофлакса® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
396,80 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Мофлакса® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
282,50 грн
Мофлакса® раствор для инфузий 400 мг/250 мл флакон 250 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
356,50 грн
Мофлакса® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
396,80 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Мофлакса® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
273,60
Экономия при брони: -2,10 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Мофлакса® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 38 мин
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Мофлакса® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
282,50 грн
Мофлакса® раствор для инфузий 400 мг/250 мл флакон 250 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
356,50 грн
Мофлакса® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
396,80 грн
Подорожник
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Мофлакса® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
Мофлакса® раствор для инфузий 400 мг/250 мл флакон 250 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
356,50 грн
Мофлакса® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
396,80 грн