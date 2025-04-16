Киев
Мофлакса® (Moflaxa)

Мофлакса® (Moflaxa)

Николаев (адрес не указан)
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Доступно в 88 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 19:30
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Мофлакса® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
283,20
Экономия при брони: -16,61 грн
266,59 грн
Мофлакса® раствор для инфузий 400 мг/250 мл флакон 250 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
356,50 грн
Мофлакса® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
396,80 грн
Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Корабелов, 14-В
2.7 км
Мофлакса® раствор для инфузий 400 мг/250 мл флакон 250 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
327,51 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Мофлакса® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
271,50 грн
Мофлакса® раствор для инфузий 400 мг/250 мл флакон 250 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
356,50 грн
Мофлакса® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
396,80 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Мофлакса® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
282,50 грн
Мофлакса® раствор для инфузий 400 мг/250 мл флакон 250 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
356,50 грн
Мофлакса® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
396,80 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Мофлакса® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
248,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Мофлакса® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
271,50 грн
Мофлакса® раствор для инфузий 400 мг/250 мл флакон 250 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
356,50 грн
Мофлакса® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
396,80 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Мофлакса® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
283,93
Экономия при брони: -14,93 грн
269,00 грн
Мофлакса® раствор для инфузий 400 мг/250 мл флакон 250 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
356,50 грн
Мофлакса® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
396,80 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Мофлакса® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
282,50 грн
Мофлакса® раствор для инфузий 400 мг/250 мл флакон 250 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
356,50 грн
Мофлакса® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
396,80 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Мофлакса® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
290,20
Экономия при брони: -18,70 грн
271,50 грн
Мофлакса® раствор для инфузий 400 мг/250 мл флакон 250 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
356,50 грн
Мофлакса® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
396,80 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Мофлакса® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
240,16 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Мофлакса® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
279,50
Экономия при брони: -8,00 грн
271,50 грн
Мофлакса® раствор для инфузий 400 мг/250 мл флакон 250 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
356,50 грн
Мофлакса® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
396,80 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 19:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Мофлакса® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
272,50
Экономия при брони: -1,00 грн
271,50 грн
Мофлакса® раствор для инфузий 400 мг/250 мл флакон 250 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
356,50 грн
Мофлакса® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
396,80 грн
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется в 19:00
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Мофлакса® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
285,95
Экономия при брони: -22,53 грн
263,42 грн
Мофлакса® раствор для инфузий 400 мг/250 мл флакон 250 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
356,50 грн
Мофлакса® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
396,80 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Мофлакса® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
261,33 грн
Мофлакса® раствор для инфузий 400 мг/250 мл флакон 250 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
323,74 грн
Мофлакса® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
356,64 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Мофлакса® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
282,50 грн
Мофлакса® раствор для инфузий 400 мг/250 мл флакон 250 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
356,50 грн
Мофлакса® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
396,80 грн
Фармакопейка
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Мофлакса® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
282,50 грн
Мофлакса® раствор для инфузий 400 мг/250 мл флакон 250 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
356,50 грн
Мофлакса® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
396,80 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Мофлакса® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
273,60
Экономия при брони: -2,10 грн
271,50 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Мофлакса® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
255,15 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 38 мин
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Мофлакса® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
282,50 грн
Мофлакса® раствор для инфузий 400 мг/250 мл флакон 250 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
356,50 грн
Мофлакса® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
396,80 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 19:00
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Мофлакса® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
271,50 грн
Мофлакса® раствор для инфузий 400 мг/250 мл флакон 250 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
356,50 грн
Мофлакса® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
396,80 грн
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