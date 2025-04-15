Львов (адрес не указан)
Доступно в 191 аптеках в Львов
D.s.
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Мофлакса® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Мофлакса® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
284,80 грн
Мофлакса® раствор для инфузий 400 мг/250 мл флакон 250 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
364,06
Экономия при брони: -24,95 грн
Мофлакса® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
399,90 грн
Пульс
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Мофлакса® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Мофлакса® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
271,20
Экономия при брони: -0,40 грн
Мофлакса® раствор для инфузий 400 мг/250 мл флакон 250 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
341,40
Экономия при брони: -4,60 грн
Мофлакса® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
399,90 грн
D.s.
Львов, ул. Госпитальная, 30
0.7 км
Мофлакса® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Мофлакса® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Мофлакса® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
272,30
Экономия при брони: -1,50 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Мофлакса® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
284,80 грн
Мофлакса® раствор для инфузий 400 мг/250 мл флакон 250 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
358,30 грн
Мофлакса® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
399,90 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Мофлакса® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
291,28
Экономия при брони: -25,53 грн
Мофлакса® раствор для инфузий 400 мг/250 мл флакон 250 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
358,30 грн
Мофлакса® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
399,90 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Мофлакса® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Мофлакса® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
292,80
Экономия при брони: -22,00 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Мофлакса® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
292,80
Экономия при брони: -22,00 грн
D.s.
Львов, ул. Базарная, 11
0.8 км
Мофлакса® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Мофлакса® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
281,30
Экономия при брони: -10,50 грн
Аптека 9-1-1
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Мофлакса® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
Мофлакса® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
D.s.
Львов, ул. Киевская, 9
0.9 км
Мофлакса® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Мофлакса® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
272,60
Экономия при брони: -1,80 грн
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Мофлакса® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
D.s.
Львов, ул. Бандеры Степана, 71
0.9 км
Мофлакса® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Мофлакса® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto