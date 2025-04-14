Днепр (адрес не указан)
Доступно в 219 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Мофлакса® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
288,14
Экономия при брони: -24,91 грн
Мофлакса® раствор для инфузий 400 мг/250 мл флакон 250 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
358,30 грн
Мофлакса® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
399,90 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Мофлакса® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
288,36
Экономия при брони: -25,13 грн
Мофлакса® раствор для инфузий 400 мг/250 мл флакон 250 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
358,30 грн
Мофлакса® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
399,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Мофлакса® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
284,80 грн
Мофлакса® раствор для инфузий 400 мг/250 мл флакон 250 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
358,30 грн
Мофлакса® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
399,90 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
2.0 км
Мофлакса® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Мофлакса® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
272,30
Экономия при брони: -3,00 грн
Мофлакса® раствор для инфузий 400 мг/250 мл флакон 250 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
343,20
Экономия при брони: -8,70 грн
Мофлакса® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
386,00
Экономия при брони: -1,80 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Мофлакса® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
284,80 грн
Мофлакса® раствор для инфузий 400 мг/250 мл флакон 250 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
358,30 грн
Мофлакса® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
399,90 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Мофлакса® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Мофлакса® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
284,80 грн
Мофлакса® раствор для инфузий 400 мг/250 мл флакон 250 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
358,30 грн
Мофлакса® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
399,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Мофлакса® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
273,60
Экономия при брони: -4,30 грн
Мофлакса® раствор для инфузий 400 мг/250 мл флакон 250 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
358,30 грн
Мофлакса® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
399,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Мофлакса® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
284,80 грн
Мофлакса® раствор для инфузий 400 мг/250 мл флакон 250 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
358,30 грн
Мофлакса® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
399,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Мофлакса® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
284,80 грн
Мофлакса® раствор для инфузий 400 мг/250 мл флакон 250 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
358,30 грн
Мофлакса® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
399,90 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Мофлакса® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
284,80 грн
Мофлакса® раствор для инфузий 400 мг/250 мл флакон 250 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
358,30 грн
Мофлакса® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
399,90 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Мофлакса® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
282,66
Экономия при брони: -12,80 грн
Мофлакса® раствор для инфузий 400 мг/250 мл флакон 250 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
358,30 грн
Мофлакса® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
399,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Мофлакса® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
285,07
Экономия при брони: -25,04 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Мофлакса® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
284,80 грн
Мофлакса® раствор для инфузий 400 мг/250 мл флакон 250 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
358,30 грн
Мофлакса® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
399,90 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
3.5 км
Мофлакса® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Мофлакса® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
284,80 грн
Мофлакса® раствор для инфузий 400 мг/250 мл флакон 250 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
358,30 грн
Мофлакса® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
399,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Мофлакса® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
284,80 грн
Мофлакса® раствор для инфузий 400 мг/250 мл флакон 250 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
358,30 грн
Мофлакса® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
399,90 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
Мофлакса® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
284,80 грн
Мофлакса® раствор для инфузий 400 мг/250 мл флакон 250 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
358,30 грн
Мофлакса® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
399,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
3.8 км
Мофлакса® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
284,80 грн
Мофлакса® раствор для инфузий 400 мг/250 мл флакон 250 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
358,30 грн
Мофлакса® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
399,90 грн