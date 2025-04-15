Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 207 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Миасер® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Rivopharm
890,00
Экономия при брони: -85,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Миасер® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Rivopharm
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Миасер® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Rivopharm
908,54
Экономия при брони: -78,14 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 31 мин
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Миасер® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Rivopharm
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 31 мин
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Миасер® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Rivopharm
881,75
Экономия при брони: -131,42 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 31 мин
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Миасер® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Rivopharm
882,08
Экономия при брони: -67,08 грн
Миасер® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг блистер №20
Rivopharm
1378,64
Экономия при брони: -69,22 грн
1309,42 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 31 мин
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Миасер® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Rivopharm
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Миасер® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Rivopharm
857,00
Экономия при брони: -54,90 грн
Миасер® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг блистер №20
Rivopharm
1317,20
Экономия при брони: -0,10 грн
1317,10 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 31 мин
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Миасер® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Rivopharm
907,40
Экономия при брони: -184,40 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Миасер® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Rivopharm
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 31 мин
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Миасер® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Rivopharm
907,40
Экономия при брони: -77,00 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Миасер® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Rivopharm
816,00
Экономия при брони: -13,90 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 31 мин
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Миасер® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Rivopharm
819,40
Экономия при брони: -28,63 грн
Миасер® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг блистер №20
Rivopharm
1361,53
Экономия при брони: -52,11 грн
1309,42 грн
Подорожник
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Миасер® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Rivopharm
889,00
Экономия при брони: -86,90 грн
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Миасер® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Rivopharm
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 31 мин
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Миасер® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Rivopharm
953,29
Экономия при брони: -138,61 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Миасер® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Rivopharm
903,45
Экономия при брони: -106,69 грн
Миасер® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг блистер №20
Rivopharm
1421,80
Экономия при брони: -107,06 грн
1314,74 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Миасер® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Rivopharm
928,67
Экономия при брони: -132,10 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Миасер® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Rivopharm
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Миасер® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Rivopharm
904,14
Экономия при брони: -107,57 грн