Одесса (адрес не указан)
Доступно в 256 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Миасер® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Rivopharm
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Миасер® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Rivopharm
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Миасер® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Rivopharm
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Миасер® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Rivopharm
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Миасер® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Rivopharm
866,36
Экономия при брони: -91,19 грн
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается через 17 мин
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
1.8 км
Миасер® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Rivopharm
Колонтаевская
Одесса, ул. Колонтаевская, 54
1.9 км
Миасер® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Rivopharm
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Миасер® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Rivopharm
903,33
Экономия при брони: -28,60 грн
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Миасер® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Rivopharm
468,22
Экономия при брони: -73,27 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Миасер® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Rivopharm
Миасер® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг блистер №20
Rivopharm
1377,85 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Миасер® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Rivopharm
954,83
Экономия при брони: -117,25 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Миасер® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Rivopharm
907,40
Экономия при брони: -84,50 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Миасер® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Rivopharm
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Миасер® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Rivopharm
Миасер® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг блистер №20
Rivopharm
1377,85 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Михайловская, 8/4
2.8 км
Миасер® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Rivopharm
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Миасер® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Rivopharm
868,02
Экономия при брони: -138,10 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Миасер® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Rivopharm
888,10
Экономия при брони: -135,82 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Миасер® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Rivopharm
839,30
Экономия при брони: -16,40 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Миасер® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Rivopharm
892,01
Экономия при брони: -87,80 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Пастера, 36
3.0 км
Миасер® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Rivopharm