Николаев (адрес не указан)
Доступно в 867 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Миасер® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Rivopharm
936,44
Экономия при брони: -103,88 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Миасер® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Rivopharm
907,40
Экономия при брони: -78,40 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Миасер® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Rivopharm
922,59
Экономия при брони: -47,93 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Миасер® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Rivopharm
Миасер® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг блистер №20
Rivopharm
1347,20 грн
Мед-сервис
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
Миасер® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Rivopharm
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Миасер® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Rivopharm
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Миасер® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Rivopharm
Миасер® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг блистер №20
Rivopharm
1340,76 грн
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Миасер® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Rivopharm
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Миасер® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Rivopharm
863,70
Экономия при брони: -34,70 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Миасер® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Rivopharm
907,73
Экономия при брони: -131,11 грн
Миасер® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг блистер №20
Rivopharm
1389,04
Экономия при брони: -79,62 грн
1309,42 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Миасер® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Rivopharm
967,06
Экономия при брони: -190,44 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Миасер® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Rivopharm
841,70
Экономия при брони: -12,70 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Миасер® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Rivopharm
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Миасер® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Rivopharm
880,90
Экономия при брони: -51,90 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Миасер® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Rivopharm
907,40
Экономия при брони: -78,40 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Миасер® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Rivopharm
944,30
Экономия при брони: -178,12 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Миасер® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Rivopharm
Аптека24
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
Миасер® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Rivopharm
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Миасер® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Rivopharm
890,94
Экономия при брони: -99,71 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Миасер® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Rivopharm
922,01
Экономия при брони: -130,78 грн