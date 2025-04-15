Львов (адрес не указан)
Доступно в 954 аптеках в Львов
Аптека нц
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Миасер® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Rivopharm
885,10 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Миасер® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Rivopharm
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Миасер® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Rivopharm
961,63
Экономия при брони: -155,03 грн
Пульс
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Миасер® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Rivopharm
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Миасер® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Rivopharm
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Львов, ул. Словацкого, 2
0.5 км
Миасер® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Rivopharm
Пульс
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Миасер® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Rivopharm
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Миасер® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Rivopharm
Swiss pharmacy
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Дорошенко, 8
0.6 км
Миасер® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Rivopharm
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 11
0.7 км
Миасер® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Rivopharm
D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 30
0.7 км
Миасер® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Rivopharm
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Миасер® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Rivopharm
857,00
Экономия при брони: -57,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Миасер® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Rivopharm
849,60
Экономия при брони: -50,50 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Львов, просп. Свободы, 33
0.7 км
Миасер® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Rivopharm
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Миасер® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Rivopharm
853,23
Экономия при брони: -147,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Миасер® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Rivopharm
885,10 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
Миасер® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг блистер №20
Rivopharm
1327,40 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Миасер® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Rivopharm
849,60
Экономия при брони: -50,50 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Миасер® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Rivopharm
853,80
Экономия при брони: -54,70 грн
Миасер® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг блистер №20
Rivopharm
1322,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Миасер® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Rivopharm
841,60
Экономия при брони: -42,50 грн