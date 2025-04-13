Харьков (адрес не указан)
Доступно в 1140 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 36 мин
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
Миасер® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Rivopharm
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
Миасер® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Rivopharm
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 8/10
0.7 км
Миасер® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Rivopharm
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Миасер® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Rivopharm
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Миасер® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Rivopharm
885,35
Экономия при брони: -98,35 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 36 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Миасер® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Rivopharm
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
0.9 км
Миасер® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Rivopharm
Миасер® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг блистер №20
Rivopharm
1348,90 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
Миасер® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Rivopharm
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Миасер® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Rivopharm
965,81
Экономия при брони: -131,52 грн
Миасер® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг блистер №20
Rivopharm
1402,29
Экономия при брони: -91,68 грн
1310,61 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Миасер® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Rivopharm
440,45
Экономия при брони: -23,00 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Миасер® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Rivopharm
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Миасер® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Rivopharm
846,70
Экономия при брони: -11,80 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Миасер® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Rivopharm
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Миасер® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Rivopharm
Миасер® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг блистер №20
Rivopharm
1342,82 грн
Первая аптека
Открыто
Закроется через 36 мин
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Миасер® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Rivopharm
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Миасер® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Rivopharm
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Миасер® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Rivopharm
849,40
Экономия при брони: -14,50 грн
Аптека 9-1-1
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Миасер® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Rivopharm
Аптека низкие цены №1
Открыто
Закроется через 36 мин
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Миасер® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Rivopharm
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Миасер® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Rivopharm
910,20
Экономия при брони: -143,94 грн
Миасер® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг блистер №20
Rivopharm
1399,13
Экономия при брони: -88,52 грн
1310,61 грн