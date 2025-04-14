Днепр (адрес не указан)
Доступно в 1073 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Миасер® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Rivopharm
888,91
Экономия при брони: -55,97 грн
Миасер® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг блистер №20
Rivopharm
1404,44
Экономия при брони: -95,02 грн
1309,42 грн
Не болей
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Миасер® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Rivopharm
889,75
Экономия при брони: -56,65 грн
Аптека низких цен
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Миасер® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Rivopharm
967,42
Экономия при брони: -61,17 грн
Аптека оптовых цен
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
2.0 км
Миасер® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Rivopharm
Аптека бам
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Миасер® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Rivopharm
798,50
Экономия при брони: -1,80 грн
Подорожник
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Миасер® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Rivopharm
Не болей
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Миасер® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Rivopharm
893,66
Экономия при брони: -133,22 грн
Аптека низких цен
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Миасер® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Rivopharm
848,40 грн
Подорожник
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Миасер® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Rivopharm
Аптека низких цен
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Миасер® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Rivopharm
884,28
Экономия при брони: -92,54 грн
Бажаемо здоровья
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Миасер® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Rivopharm
Аптека низких цен
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Миасер® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Rivopharm
903,08
Экономия при брони: -142,64 грн
Не болей
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Миасер® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Rivopharm
890,75
Экономия при брони: -57,47 грн
Аптека шар@
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Миасер® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Rivopharm
941,52
Экономия при брони: -146,59 грн
Аптека низких цен
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Миасер® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Rivopharm
956,92
Экономия при брони: -162,40 грн
Бажаемо здоровья
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Миасер® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Rivopharm
Не болей
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Миасер® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Rivopharm
421,50
Экономия при брони: -34,43 грн
Миасер® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг блистер №20
Rivopharm
1359,56
Экономия при брони: -50,14 грн
1309,42 грн
Мед-сервис
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
3.5 км
Миасер® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Rivopharm
Аптека оптовых цен
Днепр, ул. Набережная Заводская, 85-А
3.6 км
Миасер® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Rivopharm
Аптека шар@
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Миасер® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Rivopharm
857,45
Экономия при брони: -121,74 грн