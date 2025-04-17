Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 794 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Миасер® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Rivopharm
880,90
Экономия при брони: -36,80 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Миасер® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Rivopharm
Миасер® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг блистер №20
Rivopharm
1377,85 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Миасер® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Rivopharm
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Миасер® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Rivopharm
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Миасер® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Rivopharm
880,90
Экономия при брони: -36,80 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Миасер® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Rivopharm
867,43
Экономия при брони: -79,59 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Миасер® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Rivopharm
848,40
Экономия при брони: -4,30 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Миасер® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Rivopharm
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Миасер® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Rivopharm
887,19
Экономия при брони: -47,37 грн
Миасер® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг блистер №20
Rivopharm
1390,22
Экономия при брони: -80,80 грн
1309,42 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Миасер® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Rivopharm
Миасер® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг блистер №20
Rivopharm
1343,14 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Миасер® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Rivopharm
907,40
Экономия при брони: -63,30 грн
Миасер® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг блистер №20
Rivopharm
1337,20 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Миасер® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Rivopharm
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Миасер® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Rivopharm
460,92
Экономия при брони: -69,40 грн
Миасер® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг блистер №20
Rivopharm
1366,14
Экономия при брони: -56,72 грн
1309,42 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Миасер® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Rivopharm
907,40
Экономия при брони: -63,30 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Миасер® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Rivopharm
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Миасер® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Rivopharm
906,71
Экономия при брони: -102,63 грн
Миасер® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг блистер №20
Rivopharm
1435,94
Экономия при брони: -65,03 грн
1370,91 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Миасер® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Rivopharm
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Миасер® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Rivopharm
856,00
Экономия при брони: -51,72 грн
Миасер® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг блистер №20
Rivopharm
1445,32
Экономия при брони: -94,11 грн
1351,21 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Миасер® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Rivopharm
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Миасер® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Rivopharm