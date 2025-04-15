Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 19 аптеках в Запорожье
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 32 мин
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Мельдоний раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
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Закроется через 32 мин
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Мельдоний раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
760,00
Экономия при брони: -55,00 грн
Аптека интернет цен
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Закроется через 32 мин
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Мельдоний раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
76,00
Экономия при брони: -5,50 грн
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Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Мельдоний раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
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Закроется через 32 мин
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Мельдоний раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
760,00
Экономия при брони: -55,00 грн
Аптеки 24 часа
Открыто
Закроется через 32 мин
Запорожье, ул. Чаривная, 28
3.2 км
Мельдоний раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
155,79
Экономия при брони: -14,79 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 6
3.5 км
Мельдоний раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
760,00
Экономия при брони: -55,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 16-А
3.8 км
Мельдоний раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
760,00
Экономия при брони: -55,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Магистральная, 70-А
4.3 км
Мельдоний раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
546,00
Экономия при брони: -52,50 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется через 32 мин
Запорожье, просп. Металлургов, 16
4.8 км
Мельдоний раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
760,00
Экономия при брони: -55,00 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 32 мин
Запорожье, ул. Авраменко, 13
4.9 км
Мельдоний раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Космическая, 98
7.8 км
Мельдоний раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
Народная аптека
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
7.9 км
Мельдоний раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
780,00
Экономия при брони: -75,00 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 32 мин
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
8.2 км
Мельдоний раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
760,00
Экономия при брони: -85,00 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется через 32 мин
Запорожье, ул. Северокольцевая, 15
8.4 км
Мельдоний раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
760,00
Экономия при брони: -85,00 грн
Аптека твоей родини
Запорожье, ул. Северокольцевая, 19
8.6 км
Мельдоний раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
Аптека интернет цен
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
8.8 км
Мельдоний раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
760,00
Экономия при брони: -85,00 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 40-А
9.1 км
Мельдоний раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 32 мин
Запорожье, ул. Рустави, 1-А
11.7 км
Мельдоний раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
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Мельдоний раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.