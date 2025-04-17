Винница (адрес не указан)
Доступно в 6 аптеках в Винница
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 58 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Мельдоний раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, пер. Лукьяненко Левка, 2
3.1 км
Мельдоний раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Космонавтов, 36-А
5.6 км
Мельдоний раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, шоссе Хмельницкое, 96-Б
5.9 км
Мельдоний раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Юности, 20-А
6.2 км
Мельдоний раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
844,60
Экономия при брони: -57,30 грн
М.т.к.
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Пирогова, 46
3.3 км
Мельдоний раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
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Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Калиновка, ул. Медицинская, 15
24.4 км
Мельдоний раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельник, ул. Украинца Владислава, 1-А
53.1 км
Мельдоний раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Бар, пл. Святого Николая, 12
62.7 км
Мельдоний раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
820,20
Экономия при брони: -32,90 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Бердичев, ул. Европейская, 20
73.2 км
Мельдоний раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Бердичев, ул. Шевченко, 28
73.8 км
Мельдоний раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Бердичев, ул. Житомирская, 113
75.9 км
Мельдоний раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
656,16
Экономия при брони: -26,32 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Тетиев, ул. Драча Ивана, 26-А
87.4 км
Мельдоний раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Мурованые Куриловцы, перек. Единства / Соборна, 1/131
91.0 км
Мельдоний раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Майборского, 16
106.0 км
Мельдоний раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Староконстантинов, ул. Мира, 21/1
110.6 км
Мельдоний раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
820,20
Экономия при брони: -0,10 грн
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Староконстантинов, аллея Хохтиф, 18
110.7 км
Мельдоний раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
492,12
Экономия при брони: -0,06 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Староконстантинов, аллея Хохтиф, 14
110.8 км
Мельдоний раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
820,20
Экономия при брони: -0,10 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Каменецкая, 38
111.9 км
Мельдоний раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Житомир, перек. Киевская / Театральная, 7/4
113.9 км
Мельдоний раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Житомир, ул. Киевская, 89
115.5 км
Мельдоний раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
256,85
Экономия при брони: -12,08 грн