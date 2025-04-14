Одесса (адрес не указан)
Доступно в 7 аптеках в Одесса
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Преображенская, 68
3.5 км
Мельдоний раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Большая Арнаутская, 99
3.6 км
Мельдоний раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
4.2 км
Мельдоний раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
Аптека низких цен
Одесса, ул. Канатная, 72
4.8 км
Мельдоний раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
422,43
Экономия при брони: -14,47 грн
Подорожник
Одесса, просп. Леси Украинки, 16
5.4 км
Мельдоний раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
164,04
Экономия при брони: -6,58 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Добровольцев, 10/6
6.2 км
Мельдоний раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
Аптека оптовых цен
Одесса, просп. Князя Великого Владимира, 122/1-Б
14.4 км
Мельдоний раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
В городах рядом
Аптека оптовых цен
Овидиополь, ул. Шевченко Тараса, 220
32.9 км
Мельдоний раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
Аптека оптовых цен
Белгород-Днестровский, ул. Измаильская, 56-Ж
42.1 км
Мельдоний раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
108.8 км
Мельдоний раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
109.5 км
Мельдоний раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
112.4 км
Мельдоний раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 148-А/2
114.2 км
Мельдоний раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
Мед-сервис
Николаев, просп. Богоявленский, 47
114.7 км
Мельдоний раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
Мед-сервис
Николаев, просп. Богоявленский, 41
114.7 км
Мельдоний раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Космонавтов, 128-Г/2
118.0 км
Мельдоний раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Космонавтов, 142/5
118.7 км
Мельдоний раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
Подорожник
Доманевка, ул. Центральная, 66-А
129.1 км
Мельдоний раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
410,10
Экономия при брони: -34,50 грн
Аптека оптовых цен
Доманевка, ул. Центральная, 62/4
129.2 км
Мельдоний раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
Аптека оптовых цен
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
129.5 км
Мельдоний раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.