Николаев (адрес не указан)
Доступно в 7 аптеках в Николаев
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Мельдоний раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Мельдоний раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Мельдоний раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 148-А/2
4.2 км
Мельдоний раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
Мед-сервис
Николаев, просп. Богоявленский, 41
4.3 км
Мельдоний раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
Мед-сервис
Николаев, просп. Богоявленский, 47
4.4 км
Мельдоний раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Космонавтов, 142/5
8.2 км
Мельдоний раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
В городах рядом
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Херсон, ул. Грушевского Михаила, 45-А
58.1 км
Мельдоний раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Херсон, перек. Мирный / Потемкинская, 7/40-А
58.2 км
Мельдоний раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Херсон, ул. Мира, 17
59.1 км
Мельдоний раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
Аптека оптовых цен
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
85.1 км
Мельдоний раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
Аптека оптовых цен
Еланец, ул. Соборная, 127
85.1 км
Мельдоний раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
Аптека оптовых цен
Одесса, просп. Князя Великого Владимира, 122/1-Б
97.9 км
Мельдоний раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
Аптека низких цен
Одесса, ул. Канатная, 72
107.4 км
Мельдоний раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
431,81
Экономия при брони: -23,86 грн
Подорожник
Доманевка, ул. Центральная, 66-А
107.6 км
Мельдоний раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
410,10
Экономия при брони: -34,50 грн
Аптека оптовых цен
Доманевка, ул. Центральная, 62/4
107.8 км
Мельдоний раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
108.0 км
Мельдоний раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Преображенская, 68
108.1 км
Мельдоний раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Большая Арнаутская, 99
108.3 км
Мельдоний раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Добровольцев, 10/6
108.6 км
Мельдоний раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.