Львов (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках в Львов
Аптека оптовых цен
Львов, ул. Любинская, 96
3.4 км
Мельдоний раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
Аптека бам
Львов, ул. Любинская, 102
3.7 км
Мельдоний раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
164,04
Экономия при брони: -13,80 грн
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Подорожник
Новый Роздол, бульв. Довженко Александра, 12
42.2 км
Мельдоний раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
820,20
Экономия при брони: -69,00 грн
Аптека оптовых цен
Трускавец, ул. Данилишиных, 62
71.8 км
Мельдоний раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
Мед-сервис
Броды, ул. Золотая, 24
85.2 км
Мельдоний раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
Аптека оптовых цен
Ивано-Франковск, ул. Днестровская, 6
113.4 км
Мельдоний раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
Аптека 9-1-1
Ивано-Франковск, ул. Сечевых Стрельцов, 11
113.8 км
Мельдоний раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
Аптека низких цен
Тернополь, ул. Русская, 20
117.7 км
Мельдоний раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
451,90
Экономия при брони: -28,03 грн
Аптека оптовых цен
Тернополь, ул. Торговица, 7
118.2 км
Мельдоний раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
D.s.
Тернополь, ул. Купчинского, 14-Г
121.2 км
Мельдоний раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
Аптека бам
Кременец, ул. Шевченко Тараса, 46-А
125.6 км
Мельдоний раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
781,10
Экономия при брони: -0,10 грн
Аптека оптовых цен
Збараж, ул. Гралюка Романа, 2
128.9 км
Мельдоний раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
Подорожник
Луцк, ул. Леси Украинки, 36
136.8 км
Мельдоний раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
820,20
Экономия при брони: -69,00 грн
Подорожник
Дубно, ул. Галицкого Данила, 5
138.7 км
Мельдоний раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
410,10
Экономия при брони: -0,05 грн
Аптека оптовых цен
Луцк, просп. Соборности, 11-В
140.5 км
Мельдоний раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
Аптека оптовых цен
Ковель, ул. Независимости, 94
160.5 км
Мельдоний раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
Бажаемо здоровья
Здолбунов, ул. Школьная, 27
175.1 км
Мельдоний раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
Аптека оптовых цен
Ровно, ул. Князя Острожского, 24
178.7 км
Мельдоний раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
Аптека оптовых цен
Ровно, ул. Черновола Вячеслава, 98-А
180.3 км
Мельдоний раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
Аптека оптовых цен
Ровно, ул. Соборная, 262
180.5 км
Мельдоний раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.