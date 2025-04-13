Киев (адрес не указан)
Доступно в 27 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Мельдоний раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Мельдоний раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Мельдоний раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Мельдоний раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Мельдоний раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Мельдоний раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
Аптека гормональных препаратов
Киев, бульв. Леси Украинки, 9
2.3 км
Мельдоний раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
Аптека 9-1-1
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
2.8 км
Мельдоний раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
3.1 км
Мельдоний раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
Аптека гормональных препаратов
Киев, ул. Липковского Василия, 25
3.6 км
Мельдоний раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
Аптека оптовых цен
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/33
3.9 км
Мельдоний раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
Дешево
Киев, ул. Загоровская, 1
4.5 км
Мельдоний раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
Мед-сервис
Киев, ул. Аболмасова Андрея, 6
4.5 км
Мельдоний раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
Аптека оптовых цен
Киев, просп. Воздушных Сил, 50/2
5.3 км
Мельдоний раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Гарматная, 44/2
6.6 км
Мельдоний раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
Аптека 9-1-1
Киев, просп. Оболонский, 22-В
6.9 км
Мельдоний раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
Свк фарм
Киев, ул. Драгоманова, 6/1
8.8 км
Мельдоний раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
729,00
Экономия при брони: -14,58 грн
Аптека оптовых цен
Киев, просп. Королева Академика, 3
9.0 км
Мельдоний раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
Аптека интернет цен
Киев, ул. Княжий Затон, 4
9.2 км
Мельдоний раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
760,00
Экономия при брони: -55,00 грн
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Вышгородская, 56/2
9.3 км
Мельдоний раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.