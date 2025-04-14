Харьков (адрес не указан)
Доступно в 41 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
Мельдоний раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Мельдоний раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 18
1.3 км
Мельдоний раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Мельдоний раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Мельдоний раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
1.8 км
Мельдоний раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Мельдоний раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Свободы, 8
2.0 км
Мельдоний раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Тарасенко Георгия, 121
3.0 км
Мельдоний раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 9
3.0 км
Мельдоний раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 124-А
3.4 км
Мельдоний раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 195
3.4 км
Мельдоний раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Европейская, 85
3.6 км
Мельдоний раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Клочковская, 197
3.6 км
Мельдоний раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Селянская, 24
4.1 км
Мельдоний раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Малой Любови, 2-А
4.5 км
Мельдоний раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Малой Любови, 2-А
4.6 км
Мельдоний раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
4.6 км
Мельдоний раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 153
4.8 км
Мельдоний раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
4.8 км
Мельдоний раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.