Днепр (адрес не указан)
Доступно в 6 аптеках в Днепр
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
4.3 км
Мельдоний раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Днепр, ул. Пастера, 2
4.6 км
Мельдоний раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Княгини Ольги, 2-Б
4.9 км
Мельдоний раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 57
6.4 км
Мельдоний раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
6.6 км
Мельдоний раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
Аптеки медицинской академии
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Мануйловский, 29
7.4 км
Мельдоний раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
В городах рядом
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, ул. Черновола Вячеслава, 67-Д
21.5 км
Мельдоний раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, ул. Мурахтова, 4-А
26.2 км
Мельдоний раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
760,00
Экономия при брони: -11,00 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 07:00
Каменское, ул. Мурахтова, 2-А
26.2 км
Мельдоний раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
492,12
Экономия при брони: -41,40 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 46 мин
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 13
26.9 км
Мельдоний раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 27/29
27.2 км
Мельдоний раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
760,00
Экономия при брони: -11,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Самар, ул. Гетманская, 38
29.5 км
Мельдоний раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
820,20
Экономия при брони: -69,00 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Самар, ул. Гетманская, 48-Д
29.9 км
Мельдоний раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, перек. Франко / Болотникова, 5/23
31.2 км
Мельдоний раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
760,00
Экономия при брони: -11,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
32.3 км
Мельдоний раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
760,00
Экономия при брони: -55,00 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Верховцево, ул. Центральная, 50-А
53.1 км
Мельдоний раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рустави, 1-А
64.4 км
Мельдоний раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
64.6 км
Мельдоний раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
780,00
Экономия при брони: -75,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 16-А
65.8 км
Мельдоний раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
760,00
Экономия при брони: -55,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 16
67.9 км
Мельдоний раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
760,00
Экономия при брони: -55,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
69.8 км
Мельдоний раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
760,00
Экономия при брони: -55,00 грн