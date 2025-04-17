Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеках в Чернигов
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Мельдоний раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
В городах рядом
Аптека оптовых цен
Городня, ул. Черниговская, 15
48.6 км
Мельдоний раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
Аптека оптовых цен
Сновск, ул. Независимости, 2-А
57.4 км
Мельдоний раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
Аптека низкие цены №1
Нежин, ул. Прощенко Станислава, 15-В
64.3 км
Мельдоний раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
Аптека оптовых цен
Нежин, пл. Заньковецкой Марии, 8
65.1 км
Мельдоний раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
Мед-сервис
Нежин, ул. Шевченко Тараса, 107-А
66.8 км
Мельдоний раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
Аптека оптовых цен
Корюковка, ул. Шевченко Тараса, 91/1
73.2 км
Мельдоний раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
Аптека оптовых цен
Борзна, ул. Независимости, 1
83.5 км
Мельдоний раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
Аптека оптовых цен
Бровары, бульв. Независимости, 7
114.6 км
Мельдоний раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
Аптекарь
Вышгород, просп. Шевченко Тараса, 2-Г
116.3 км
Мельдоний раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
Аптека низких цен
Киев, ул. Лифаря Сержа, 13
119.3 км
Мельдоний раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
154,99
Экономия при брони: -9,72 грн
Аптека 9-1-1
Киев, просп. Оболонский, 22-В
122.8 км
Мельдоний раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Вышгородская, 56/2
123.5 км
Мельдоний раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
Аптека оптовых цен
Прилуки, ул. Киевская, 94
125.1 км
Мельдоний раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
Мед-сервис
Киев, ул. Аболмасова Андрея, 6
125.5 км
Мельдоний раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
Аптека оптовых цен
Прилуки, ул. Переяславская, 60
126.6 км
Мельдоний раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Спасская, 5
126.9 км
Мельдоний раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
127.2 км
Мельдоний раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
Дешево
Киев, ул. Загоровская, 1
127.6 км
Мельдоний раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
Мед-сервис
Киев, шоссе Харьковское, 158-Г
128.2 км
Мельдоний раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.