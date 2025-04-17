Летрозол-Виста (Letrosol-Vista)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 68 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Летрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
912,00 грн
Летрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №100
ООО "БУСТ ФАРМА"
2417,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Летрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
Летрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №100
ООО "БУСТ ФАРМА"
2417,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Летрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
941,91
Экономия при брони: -100,25 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Летрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
Летрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №100
ООО "БУСТ ФАРМА"
2399,00 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 31
0.2 км
Летрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Летрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
867,40
Экономия при брони: -20,60 грн
Летрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №100
ООО "БУСТ ФАРМА"
2417,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Летрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
912,00 грн
Летрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №100
ООО "БУСТ ФАРМА"
2417,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Летрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
585,57
Экономия при брони: -32,54 грн
Летрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №100
ООО "БУСТ ФАРМА"
2526,46
Экономия при брони: -148,42 грн
2378,04 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Летрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
912,00 грн
Летрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №100
ООО "БУСТ ФАРМА"
2417,50 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Летрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №100
ООО "БУСТ ФАРМА"
2416,46 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Летрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
867,40
Экономия при брони: -20,60 грн
Летрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №100
ООО "БУСТ ФАРМА"
2417,50 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Летрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
920,13
Экономия при брони: -48,41 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Летрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
900,86
Экономия при брони: -70,52 грн
Летрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №100
ООО "БУСТ ФАРМА"
2417,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Летрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
Летрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №100
ООО "БУСТ ФАРМА"
2417,50 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Летрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
905,88
Экономия при брони: -75,65 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Летрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
890,96
Экономия при брони: -60,73 грн
Летрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №100
ООО "БУСТ ФАРМА"
2417,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Летрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
912,00 грн
Летрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №100
ООО "БУСТ ФАРМА"
2417,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
Летрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
Летрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №100
ООО "БУСТ ФАРМА"
2417,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Летрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
912,00 грн
Летрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №100
ООО "БУСТ ФАРМА"
2417,50 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 2-А
1.0 км
Летрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
862,08
Экономия при брони: -31,85 грн
Летрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №100
ООО "БУСТ ФАРМА"
2500,13
Экономия при брони: -102,18 грн
2397,95 грн