Летрозол-Виста (Letrosol-Vista)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 72 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Летрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
865,90 грн
Летрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №100
ООО "БУСТ ФАРМА"
2417,50 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Летрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
865,90 грн
Летрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №100
ООО "БУСТ ФАРМА"
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Летрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
865,90 грн
Летрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №100
ООО "БУСТ ФАРМА"
2417,50 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Летрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
Мед-сервис
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
Летрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Летрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
865,90 грн
Летрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №100
ООО "БУСТ ФАРМА"
2417,50 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Летрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
865,90 грн
Летрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №100
ООО "БУСТ ФАРМА"
2417,50 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Летрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
865,90 грн
Летрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №100
ООО "БУСТ ФАРМА"
2417,50 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Летрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
Летрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №100
ООО "БУСТ ФАРМА"
2417,50 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Летрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Летрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
867,40
Экономия при брони: -54,10 грн
Летрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №100
ООО "БУСТ ФАРМА"
2417,50 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Летрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
865,90 грн
Летрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №100
ООО "БУСТ ФАРМА"
2417,50 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Летрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
865,90 грн
Летрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №100
ООО "БУСТ ФАРМА"
2417,50 грн
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Летрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
842,26
Экономия при брони: -108,23 грн
Летрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №100
ООО "БУСТ ФАРМА"
2417,50 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Летрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
865,90 грн
Летрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №100
ООО "БУСТ ФАРМА"
2417,50 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Летрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Летрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 38 мин
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Летрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
865,90 грн
Летрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №100
ООО "БУСТ ФАРМА"
2417,50 грн
Подорожник
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Летрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
865,90 грн
Летрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №100
ООО "БУСТ ФАРМА"
2417,50 грн
Аптека копейка
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
Летрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
915,33
Экономия при брони: -42,17 грн
Летрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №100
ООО "БУСТ ФАРМА"
2417,50 грн