Летрозол-Виста (Letrosol-Vista)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 125 аптеках в Львов
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Летрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
886,50 грн
Летрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №100
ООО "БУСТ ФАРМА"
2417,50 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Летрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
886,50 грн
Летрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №100
ООО "БУСТ ФАРМА"
2417,50 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Летрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
Летрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №100
ООО "БУСТ ФАРМА"
2070,74 грн
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Летрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
589,23
Экономия при брони: -32,88 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Летрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Летрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
841,06
Экономия при брони: -56,52 грн
Летрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №100
ООО "БУСТ ФАРМА"
2417,50 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Летрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
886,50 грн
Летрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №100
ООО "БУСТ ФАРМА"
2417,50 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 24 мин
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
Летрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №100
ООО "БУСТ ФАРМА"
2351,60 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Летрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
842,70
Экономия при брони: -8,60 грн
Бажаемо здоровья
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Летрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
Подорожник
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Летрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Летрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
886,50
Экономия при брони: -52,40 грн
Подорожник
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Летрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
562,75
Экономия при брони: -6,40 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Летрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
876,28
Экономия при брони: -46,09 грн
Летрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №100
ООО "БУСТ ФАРМА"
2417,50 грн
Подорожник
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Летрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
Летрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
886,50
Экономия при брони: -52,40 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 24 мин
Львов, ул. Галицкая, 19
1.0 км
Летрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №100
ООО "БУСТ ФАРМА"
Аптека бам
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Летрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
870,90
Экономия при брони: -36,80 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Летрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
860,75
Экономия при брони: -68,03 грн
Летрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №100
ООО "БУСТ ФАРМА"
2417,50 грн
Подорожник
Львов, пл. Соборная, 17
1.1 км
Летрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
886,50
Экономия при брони: -52,40 грн