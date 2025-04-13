Летрозол-Виста (Letrosol-Vista)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 451 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 29 мин
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Летрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
Летрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №100
ООО "БУСТ ФАРМА"
2140,60 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 29 мин
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Летрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
Подорожник
Закрыто
Открывается через 29 мин
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Летрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
883,20 грн
Летрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №100
ООО "БУСТ ФАРМА"
2091,51 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Летрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
892,22
Экономия при брони: -69,82 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 29 мин
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Летрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №100
ООО "БУСТ ФАРМА"
2171,34 грн
Фармация
Закрыто
Открывается через 29 мин
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Летрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
867,33
Экономия при брони: -67,88 грн
Летрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №100
ООО "БУСТ ФАРМА"
1894,62
Экономия при брони: -68,89 грн
1825,73 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается через 29 мин
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Летрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №100
ООО "БУСТ ФАРМА"
2304,80 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Летрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
940,58
Экономия при брони: -37,48 грн
Летрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №100
ООО "БУСТ ФАРМА"
2465,60 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Летрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
Летрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №100
ООО "БУСТ ФАРМА"
2352,50 грн
Фармация
Закрыто
Открывается через 29 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Летрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
936,70
Экономия при брони: -73,30 грн
Летрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №100
ООО "БУСТ ФАРМА"
2344,58
Экономия при брони: -85,25 грн
2259,33 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 29 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Летрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 29 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Летрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
883,20 грн
Летрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №100
ООО "БУСТ ФАРМА"
2397,58
Экономия при брони: -138,92 грн
2258,66 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 29 мин
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Летрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
Летрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №100
ООО "БУСТ ФАРМА"
2465,60 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 29 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Летрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 29 мин
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Летрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
883,20 грн
Летрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №100
ООО "БУСТ ФАРМА"
2465,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 29 мин
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Летрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
883,20 грн
Летрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №100
ООО "БУСТ ФАРМА"
2465,60 грн
Фармация
Закрыто
Открывается через 29 мин
Киев, перек. Константиновская / Фроловская, 1/2
1.5 км
Летрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
867,33
Экономия при брони: -67,88 грн
Летрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №100
ООО "БУСТ ФАРМА"
2388,25
Экономия при брони: -86,84 грн
2301,41 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 29 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Летрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
883,20 грн
Летрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №100
ООО "БУСТ ФАРМА"
2465,60 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 29 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 21
1.6 км
Летрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
Летрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №100
ООО "БУСТ ФАРМА"
2072,62 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Летрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
872,11
Экономия при брони: -30,60 грн
Летрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №100
ООО "БУСТ ФАРМА"
2369,92
Экономия при брони: -91,37 грн
2278,55 грн