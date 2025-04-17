Летрозол-Виста (Letrosol-Vista)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 61 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Летрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
Летрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №100
ООО "БУСТ ФАРМА"
2350,40
Экономия при брони: -125,60 грн
2224,80 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Летрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №100
ООО "БУСТ ФАРМА"
2072,64 грн
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Летрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
848,67
Экономия при брони: -25,46 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Летрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
912,00 грн
Летрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №100
ООО "БУСТ ФАРМА"
2465,60 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Летрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
912,00 грн
Летрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №100
ООО "БУСТ ФАРМА"
2465,60 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Летрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
912,00 грн
Летрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №100
ООО "БУСТ ФАРМА"
2465,60 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Летрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
912,00 грн
Летрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №100
ООО "БУСТ ФАРМА"
2465,60 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Летрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
931,09
Экономия при брони: -49,71 грн
Летрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №100
ООО "БУСТ ФАРМА"
2465,60 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Летрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
Летрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №100
ООО "БУСТ ФАРМА"
2465,60 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Летрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Летрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
912,50
Экономия при брони: -82,04 грн
Летрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №100
ООО "БУСТ ФАРМА"
2251,64
Экономия при брони: -93,48 грн
2158,15 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Летрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
912,00 грн
Летрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №100
ООО "БУСТ ФАРМА"
1823,92
Экономия при брони: -44,08 грн
1779,84 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Летрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
919,22
Экономия при брони: -50,74 грн
Летрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №100
ООО "БУСТ ФАРМА"
2424,18
Экономия при брони: -109,79 грн
2314,39 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Летрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
588,99
Экономия при брони: -35,58 грн
Летрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №100
ООО "БУСТ ФАРМА"
2465,60 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Летрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №100
ООО "БУСТ ФАРМА"
2171,34 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Летрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
883,20
Экономия при брони: -40,70 грн
Летрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №100
ООО "БУСТ ФАРМА"
2465,60 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Летрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
Летрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №100
ООО "БУСТ ФАРМА"
2488,57
Экономия при брони: -90,62 грн
2397,95 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Летрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
912,00 грн
Летрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №100
ООО "БУСТ ФАРМА"
2465,60 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Летрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
912,00 грн
Летрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №100
ООО "БУСТ ФАРМА"
2465,60 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Летрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
823,07
Экономия при брони: -29,98 грн
Летрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №100
ООО "БУСТ ФАРМА"
2465,60 грн