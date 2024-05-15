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Адоликс капсулы мягкие желатиновые, №30 - Днепр (Днепропетровск) (408810) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 63 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (14)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
374,80 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (1)
380,83
Экономия: -15,03 грн
365,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (1)
426,49
Экономия: -51,79 грн
374,70 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (1)
409,99
Экономия: -56,11 грн
353,88 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (14)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
374,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (14)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
374,80 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (14)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
374,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (2)
423,99
Экономия: -49,46 грн
374,53 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (14)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
374,80 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (14)
Наличие на 2024-05-16 - 14:00
374,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: упаковка (3)
416,29
Экономия: -41,59 грн
374,70 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (14)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
374,80 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (14)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
374,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (14)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
374,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (14)
Наличие на 2024-05-16 - 15:00
374,80 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (14)
Наличие на 2024-05-16 - 15:00
374,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
Всего: упаковка (2)
362,78
Экономия: -16,98 грн
345,80 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 125
Всего: упаковка (14)
Наличие на 2024-05-16 - 14:00
374,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (1)
410,63
Экономия: -35,93 грн
374,70 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 18-Б
Всего: упаковка (14)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
374,80 грн