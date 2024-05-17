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Бетайод-Здоровье раствор накожный 100 мг/мл флакон с пробкой-капельницей и крышкой 1000 мл, №1 - Львов (602722) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 9 аптеках
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (25)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
420,30 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (25)
Наличие на 2024-05-21 - 18:00
420,30 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (25)
Наличие на 2024-05-21 - 20:00
420,30 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (25)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
420,30 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (2)
453,37
Экономия: -62,94 грн
390,43 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (25)
Наличие на 2024-05-21 - 14:00
420,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (25)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
420,30 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (25)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
420,30 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 41 мин
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (1)
453,38
Экономия: -62,95 грн
390,43 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (25)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
420,30 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 41 мин
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (2)
451,72
Экономия: -61,29 грн
390,43 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (1)
428,99
Экономия: -38,56 грн
390,43 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: упаковка (25)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
420,30 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Русовых, 1
Всего: упаковка (1)
450,06
Экономия: -59,63 грн
390,43 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (25)
Наличие на 2024-05-21 - 14:00
420,30 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 41 мин
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
Всего: упаковка (25)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
420,30 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
Всего: упаковка (25)
Наличие на 2024-05-21 - 18:00
420,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (25)
Наличие на 2024-05-21 - 16:00
420,30 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 41 мин
Львов, пл. Соборная, 17
Всего: упаковка (25)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
420,30 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 149
Всего: упаковка (25)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
420,30 грн
В городе Львов больше нет предложений с препаратом