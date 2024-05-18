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Бетайод-Здоровье мазь 100 мг/г туба 20 г, №1 - Запорожье (540924) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Космическая / Чумаченко, 124/1
Всего: упаковка (2)
86,00
Экономия: -19,00 грн
67,00 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
Всего: упаковка (2)
80,00
Экономия: -15,00 грн
65,00 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Строителей, 7-А
Всего: упаковка (2)
80,00
Экономия: -13,00 грн
67,00 грн
В других городах:
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 05:00
Днепр, ул. Паникахи, 28-Д
Всего: упаковка (1)
66,67 грн
Аптека24
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, бульв. Славы, 40
Всего: упаковка (1)
74,80 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Поля Александра, 10/12
Всего: упаковка (2)
78,63
Экономия: -8,80 грн
69,83 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, просп. Слобожанский, 89
Всего: упаковка (3)
72,50
Экономия: -8,61 грн
63,89 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рудницкого Степана, 1
Всего: упаковка (1)
76,50
Экономия: -12,61 грн
63,89 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Образцова Академика, 1
Всего: упаковка (1)
66,68 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Авраменка Ивана, 21
Всего: упаковка (1)
66,68 грн
Городская семейная аптека
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Закрыто Открывается в 07:00
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 18-Б
Всего: упаковка (1)
66,68 грн
Ощад аптека
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Закрыто Открывается в 07:00
Лозовая, ул. Павлоградская, 55
Всего: упаковка (1)
77,99
Экономия: -14,10 грн
63,89 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Полтава, ул. Мазепы Ивана, 37
Всего: упаковка (1)
74,50
Экономия: -10,61 грн
63,89 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. 23-го Сентября, 11
Всего: упаковка (1)
70,01 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Большая Перспективная, 12
Всего: упаковка (1)
88,50
Экономия: -24,61 грн
63,89 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Героев-спасателей, 11
Всего: упаковка (1)
79,00
Экономия: -13,00 грн
66,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Пивденное, перек. Украинская / Тасуя Бориса, 52/52
Всего: упаковка (1)
78,64
Экономия: -14,75 грн
63,89 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 155
Всего: упаковка (1)
77,50
Экономия: -13,61 грн
63,89 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (2)
72,50
Экономия: -8,61 грн
63,89 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (2)
72,50
Экономия: -8,61 грн
63,89 грн