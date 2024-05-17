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Бетайод-Здоровье мазь 100 мг/г туба 20 г, №1 - Одесса (540924) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Героев обороны Одессы, 52-А
Всего: упаковка (8)
74,89
Экономия: -11,00 грн
63,89 грн
В других городах:
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Героев-спасателей, 11
Всего: упаковка (1)
79,00
Экономия: -13,00 грн
66,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Большая Перспективная, 12
Всего: упаковка (1)
88,50
Экономия: -24,61 грн
63,89 грн
Городская семейная аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 18-Б
Всего: упаковка (1)
66,68 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Авраменка Ивана, 21
Всего: упаковка (1)
66,68 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Небесной Сотни, 59/2
Всего: упаковка (1)
67,51 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Винница, ул. Черновола Вячеслава, 29
Всего: упаковка (1)
70,50
Экономия: -4,23 грн
66,27 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Мироновка, ул. Победы, 10
Всего: упаковка (2)
78,64
Экономия: -14,75 грн
63,89 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 19:00
Запорожье, бульв. Строителей, 7-А
Всего: упаковка (2)
80,00
Экономия: -13,00 грн
67,00 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 22:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
Всего: упаковка (2)
80,00
Экономия: -15,00 грн
65,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Белая Церковь, бульв. Александрийский, 137
Всего: упаковка (3)
77,99
Экономия: -14,10 грн
63,89 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Запорожье, перек. Космическая / Чумаченко, 124/1
Всего: упаковка (2)
86,00
Экономия: -19,00 грн
67,00 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Днепр, ул. Паникахи, 28-Д
Всего: упаковка (1)
66,67 грн
Аптека24
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, бульв. Славы, 40
Всего: упаковка (1)
74,80 грн
Аптека нц
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Открыто Закроется в 19:00
Днепр, просп. Поля Александра, 10/12
Всего: упаковка (2)
78,63
Экономия: -8,80 грн
69,83 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рудницкого Степана, 1
Всего: упаковка (1)
76,50
Экономия: -12,61 грн
63,89 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Образцова Академика, 1
Всего: упаковка (1)
66,68 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Слобожанский, 89
Всего: упаковка (3)
72,50
Экономия: -8,61 грн
63,89 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Черновцы, ул. Русская, 201-Б
Всего: упаковка (20)
74,89
Экономия: -11,00 грн
63,89 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Черновцы, просп. Независимости, 91
Всего: упаковка (2)
76,50
Экономия: -12,61 грн
63,89 грн